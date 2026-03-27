article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnsanlar Neler Biriktiriyor Neler: Görenleri Şaşırtan 12 İlginç Koleksiyon!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 17:00

Koleksiyon yapmak birçok kişi için keyifli hobi. Kimi pul biriktiriyor, kimi eski eşyalar. Bazıları ise oldukça sıra dışı şeylere yöneliyor. Küçük meraklar zamanla büyük koleksiyonlara dönüşüyor. Ortaya ise şaşırtıcı görüntüler çıkıyor.

İnternette paylaşılan bazı koleksiyonlar gerçekten alışılmışın dışında görünüyor. Joker kartlarından eski cep telefonlarına, elektrik süpürgesinden hamburger temalı eşyalara kadar uzanan koleksiyonlar görenleri şaşırtıyor! Öyleyse bakalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Joker kartı koleksiyonu yapan biri!

Farklı dönemlere ait joker iskambil kartlarını klasörde biriktiren koleksiyon oldukça dikkat çekici görünüyor. Küçük kartlar zamanla ilginç arşive dönüşmüş.

2. Ev arkadaşının elektrik süpürgesi koleksiyonunu paylaşarak herkesi şaşırttı 👇🏻

Dolap temizliği sırasında ortaya çıkan elektrik süpürgesi koleksiyonu görenleri şaşırtıyor. Üstelik koleksiyon sahibinin pek temizlik yaptığı da söylenmiyor.

3. Illinois plakalarından 0'dan 99'a uzanan koleksiyon

Eski araç plakalarının numara sırasına göre biriktirilmesi oldukça sabır isteyen koleksiyon gibi görünüyor. Grid şeklinde dizildiğinde etkileyici görüntü ortaya çıkmış.

4. En büyük Muppet koleksiyonlarından biri! 🧐

  • Peluş figürler ve oyuncaklarla dolu oda, adeta çocukluk nostaljisini hatırlatıyor. Raflar tamamen karakterlerle kaplanmış durumda.

5. Dört yapraklı yonca koleksiyonunu başka yerde göremezsiniz!

Preslenmiş yoncalar tarih atılarak deftere yerleştirilmiş. Zamanla yüzlerce parçaya ulaşan koleksiyon sabır gerektiren hobiye dönüşmüş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çöplükten bulunan küçük objeler koleksiyonu

Atık alanlarından bulunan eski ve ilginç parçalar özenle sergilenmiş. Küçük objeler zamanla dikkat çekici koleksiyon haline gelmiş.

7. Vintage kamera koleksiyonuna eminiz ki hepiniz bayılacaksınız

Eski fotoğraf makinelerinden oluşan koleksiyon teknoloji tarihine kısa yolculuk gibi görünüyor. Farklı modeller raflarda yerini almış.

8. Salyangoz kabuğu koleksiyonu 👇🏻

Rengarenk cam tavuk kapaklı kaseler yan yana dizildiğinde oldukça dikkat çekici görünüyor. Farklı tonlar koleksiyonu daha da ilginç hale getiriyor.

9. Hamburger temalı ürün koleksiyonunu, hamburgercilerde bile bulamazsınız

Hamburger şeklindeki kupalar, figürler ve yastıklar eğlenceli koleksiyon oluşturmuş. Tek tema etrafında toplanan parçalar dikkat çekiyor.

10. Eski cep telefonları koleksiyonu, nostalji rüzgarı estirmiş!

2006 yılından beri biriktirilen cep telefonları teknoloji tarihinin gelişimini gözler önüne seriyor. Tuşlu modellerden ilk akıllı telefonlara kadar uzanan koleksiyon oldukça nostaljik görünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ambalaj renk test şeritleri koleksiyonu 👇🏻

Ambalaj üretiminde kullanılan renk test şeritleri biriktirilmiş. Farklı renk ve şekiller koleksiyona ilginç hava katıyor.

12. 20 yılı aşkın sinema bileti koleksiyonu ile kapanışı yapalım 👋

Yıllarca saklanan sinema biletleri çerçevelenerek sergilenmiş. Küçük kağıtlar zamanla anılarla dolu koleksiyon haline gelmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın