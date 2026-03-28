Araştırmaya Göre Kilo Vermenin En Kolay Yolu Açıklandı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.03.2026 - 17:39

Kilo vermek genelde ilk günlerde daha kolay ilerler. Planlar net olur, seçimler daha kontrollü yapılır. Zaman geçtikçe ne yenileceğine karar vermek zorlaşır. Her öğünde farklı seçenekler süreci karmaşık hale getirir. Araştırmalar, sorunun motivasyon değil fazla karar vermek olabileceğini gösteriyor.

Araştırmaya göre tekrar eden öğünler kilo vermeyi kolaylaştırıyor

American Psychological Association araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada 112 yetişkin 12 hafta boyunca takip edildi. Katılımcılar öğünlerini mobil uygulama üzerinden kaydetti ve kilolarını düzenli olarak ölçtü. Araştırmacılar yalnızca kalori miktarına değil, günlük yemek düzenindeki değişimlere de odaklandı.

Sonuçlara göre benzer öğünleri tekrar eden kişiler ortalama yüzde 5,9 kilo kaybı yaşadı. Sürekli farklı yemekler tercih eden katılımcılarda ise ortalama yüzde 4,3 kilo kaybı görüldü. Araştırmacılar, düzenli beslenme alışkanlığının kilo verme sürecini daha istikrarlı hale getirdiğini belirtiyor.

Rutin beslenme karar yorgunluğunu azaltıyor

Rutin beslenme sıkıcı yemekler anlamına gelmiyor. Amaç çoğu gün benzer yapıda öğünler tüketmek. Kahvaltıda aynı seçenekler, öğle yemeğinde benzer alternatifler ve akşam yemeğinde sade kombinasyonlar tercih edilebiliyor.

Sürekli ne yenileceğini düşünmek zihinsel yorgunluk yaratıyor. Marketler, yemek uygulamaları ve restoranlar sayısız seçenek sunuyor. Her öğünde karar vermek zorlaştıkça süreç kontrolden çıkabiliyor. Rutin beslenme alışkanlığı ise karar sayısını azaltarak süreci kolaylaştırıyor.

Küçük değişimler bile kilo verme sürecini etkileyebiliyor

Araştırma, kalori alımındaki küçük dalgalanmaların bile süreci yavaşlatabildiğini ortaya koydu. Günlük yaklaşık 100 kalorilik değişimlerin bile kilo kaybını etkilediği görüldü. Düzenli beslenme alışkanlığı ise daha stabil sonuçlar sağladı.

Araştırmada dikkat çeken başka detay da hafta sonu alışkanlıkları oldu. Hafta sonu daha fazla kalori alan ancak yemek takibini sürdüren katılımcıların kilo vermeye devam ettiği görüldü. Araştırmacılar, farkındalığın sürecin en önemli parçalarından biri olduğunu vurguluyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
