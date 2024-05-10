Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Protesto Edildi

Mehmet Şimşek'in Altın İthalatına Yönelik Açıklaması Yorumlara Neden Oldu

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Meslek Sahiplerinin Çok Merak Edilen Maaşlarını Açıkladı

Sertap Erener Sahnedeyken Türk ve Yunan Basın Ekibi "Everyway That I Can" Söyleyerek Beraber Dans Etti

Yine Pamuk Gibi Olduk: Bir Baba Beşiktaş Taraftar Tezahüratını Kızı İçin Uyarlayadı