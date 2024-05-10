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Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Protesto Edildi

Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Protesto Edildi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.05.2024 - 14:28

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Geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu eski öğrencisi tarafından vahşice katledilen öğretmen İbrahim Okutgan'ın cenazesine binlerce öğretmen katılmıştı. Öğretmenler okullarda yaşanan şiddet olaylarından ötürü Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanı istifaya davet etti.

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İbrahim Okutgan'ın eski öğrencisi tarafından çalıştığı kurumun içinde öldürülmesinin yankıları sürüyor.

İbrahim Okutgan'ın eski öğrencisi tarafından çalıştığı kurumun içinde öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Öğretmenler de personel güvenliği konusunda uzun zamandır eleştirilen ilgili bakanlığı böyle protesto etti 📹

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loneliness strengthens

50bin kişi öldü dediler bir kişi istifa etmedi şimdi biz öğretmen için istifa bekliyoruz he 😂

sedat yılmaz

Sadece ölen öğretmen arkadaş için değil, öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasına karşı da protesto edildi.

Malum Şahıs

ırkçılık nurunu tamamlayacaktır. 10 sene sonra vatansız kalmaktan iyidir