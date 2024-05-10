Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Protesto Edildi

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İbrahim Okutgan'ın eski öğrencisi tarafından çalıştığı kurumun içinde öldürülmesinin yankıları sürüyor.
Öğretmenler de personel güvenliği konusunda uzun zamandır eleştirilen ilgili bakanlığı böyle protesto etti 📹
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50bin kişi öldü dediler bir kişi istifa etmedi şimdi biz öğretmen için istifa bekliyoruz he 😂
Sadece ölen öğretmen arkadaş için değil, öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasına karşı da protesto edildi.
ırkçılık nurunu tamamlayacaktır. 10 sene sonra vatansız kalmaktan iyidir