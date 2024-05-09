Bir Öğretmenin Gözünden Okullarda Öğretmenlere Uygulanan Şiddetin Anatomisi
Bir Öğretmenin Gözünden Okullarda Öğretmenlere Uygulanan Şiddetin Anatomisi
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Ancak İstanbul'da öldürülen öğretmen şiddete uğrayan tek öğretmen değil. Haberlerde sık sık okullardan darp, tehdit, yaralama gibi benzer haberlere şahit oluyoruz.
Bir öğretmen de bu konuyla ilgili kısa ama çokça paylaşılan bir tweet dizisi yayınladı.
Kendisinden de şikayetçi olunmuş.
Bu tip durumların incitici olduğunu da belirtti.
Koruyucu bir mekanizma olmamasından da şikayetçi.
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Başka öğretmenler de bu durumdan şikayetçiydi.
Tabii veli davranışları da önemli bir etken.
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