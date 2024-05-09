Bir Öğretmenin Gözünden Okullarda Öğretmenlere Uygulanan Şiddetin Anatomisi

Türkiye'de şiddet her yerde. Sadece evlerin içi veya sokaklarda değil hastanelerde, okullarda hatta ibadethanelerde bile şiddet kol geziyor. Bunun en acı örneklerinden biri de geçtiğimiz gün İstanbul'da okuldan atılan öğrencisi tarafından katledilen öğretmen.