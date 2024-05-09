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Bir Öğretmenin Gözünden Okullarda Öğretmenlere Uygulanan Şiddetin Anatomisi

Bir Öğretmenin Gözünden Okullarda Öğretmenlere Uygulanan Şiddetin Anatomisi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.05.2024 - 14:15

Türkiye'de şiddet her yerde. Sadece evlerin içi veya sokaklarda değil hastanelerde, okullarda hatta ibadethanelerde bile şiddet kol geziyor. Bunun en acı örneklerinden biri de geçtiğimiz gün İstanbul'da okuldan atılan öğrencisi tarafından katledilen öğretmen.

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Ancak İstanbul'da öldürülen öğretmen şiddete uğrayan tek öğretmen değil. Haberlerde sık sık okullardan darp, tehdit, yaralama gibi benzer haberlere şahit oluyoruz.

Ancak İstanbul'da öldürülen öğretmen şiddete uğrayan tek öğretmen değil. Haberlerde sık sık okullardan darp, tehdit, yaralama gibi benzer haberlere şahit oluyoruz.

Bir öğretmen de bu konuyla ilgili kısa ama çokça paylaşılan bir tweet dizisi yayınladı.

Bir öğretmen de bu konuyla ilgili kısa ama çokça paylaşılan bir tweet dizisi yayınladı.

Kendisinden de şikayetçi olunmuş.

Kendisinden de şikayetçi olunmuş.

Bu tip durumların incitici olduğunu da belirtti.

Bu tip durumların incitici olduğunu da belirtti.

Koruyucu bir mekanizma olmamasından da şikayetçi.

Koruyucu bir mekanizma olmamasından da şikayetçi.
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Başka öğretmenler de bu durumdan şikayetçiydi.

Başka öğretmenler de bu durumdan şikayetçiydi.
twitter.com

Tabii veli davranışları da önemli bir etken.

Tabii veli davranışları da önemli bir etken.
twitter.com

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twitter.com
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