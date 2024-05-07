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Ailenin En Sıkıntılı Çocuğun En Çok Sevilen Çocuk Olması Tespiti Tartışma Yarattı

Ailenin En Sıkıntılı Çocuğun En Çok Sevilen Çocuk Olması Tespiti Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.05.2024 - 16:07

Aile yapısında 'Evlat ayrılmaz' gibi kısa ama öz bir motto olsa da bazı evlatlar kardeşlerinin kayrıldığını düşünür. Ailenin niyeti eşitlik üzerine konsa da şartlar eşit muameleye izin vermeyebilir. Bir Twitter kullanıcısı da bu bahsi açtı ve bomba bir tespitle çok tartışıldı. Ailede en çok sevilen en çok sıkıntı çıkaran ve en çok para yiyen mi?

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Tartışmayı başlatan paylaşım şöyle 👇

Tartışmayı başlatan paylaşım şöyle 👇
twitter.com

Tabii dertli kardeşler yorumlara doluştu.

Tabii dertli kardeşler yorumlara doluştu.
twitter.com

Uzakta yaşayanların daha avantajlı olduğu öne sürüldü.

Uzakta yaşayanların daha avantajlı olduğu öne sürüldü.
twitter.com

Özlü sözler de geldi.

Özlü sözler de geldi.
twitter.com

Travmaları bu sıkıntısız evlatlar çekermiş.

Travmaları bu sıkıntısız evlatlar çekermiş.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Ancak katılmayanlar da vardı.

Ancak katılmayanlar da vardı.
twitter.com

Ailesinden örnek veren oldu.

Ailesinden örnek veren oldu.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
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