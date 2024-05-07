Ailenin En Sıkıntılı Çocuğun En Çok Sevilen Çocuk Olması Tespiti Tartışma Yarattı

Aile yapısında 'Evlat ayrılmaz' gibi kısa ama öz bir motto olsa da bazı evlatlar kardeşlerinin kayrıldığını düşünür. Ailenin niyeti eşitlik üzerine konsa da şartlar eşit muameleye izin vermeyebilir. Bir Twitter kullanıcısı da bu bahsi açtı ve bomba bir tespitle çok tartışıldı. Ailede en çok sevilen en çok sıkıntı çıkaran ve en çok para yiyen mi?