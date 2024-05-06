Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Tanışılan Kişiye Memleketini Sormanın Nedeni Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Tanışılan Kişiye Memleketini Sormanın Nedeni Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.05.2024 - 00:46

Bir kişiyle tanışırken genelde nereli olduğu sorulur. En azından ortalama biri için bu böyledir. Memleket sormak önemlidir. Ancak Flu TV yayınına katılan Besim Dellaloğlu bu sorunun aslında karşımızdaki kişinin kimliğini öğrenmek ve ona göre davranmak için kullanılan bir refleks olduğunu savundu. Bu da sosyal medyayı ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o paylaşım 👇

Tabii tepkiler de geldi.

Tabii tepkiler de geldi.
twitter.com

Bunun bize mahsus bir durum olmadığını savunan da...

Bunun bize mahsus bir durum olmadığını savunan da...
twitter.com

Bunun yerinde bir soru olduğunu söyleyenler...

Bunun yerinde bir soru olduğunu söyleyenler...
twitter.com

Tabii katılanlar da oldu.

Tabii katılanlar da oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yanlış tespit diyenler de var.

Yanlış tespit diyenler de var.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Wallis walking

Aslına bakarsan hoca haklı. Nerelisin sorusunun alt metni, aslında kimsin? Bana yakın mı, bana uzak mısın? Benimle aynı şeylere inanır mısın sorusudur. Alt m... Devamını Gör

KumdanKum

Sizin gibi kompleks yatağında entel soslu ezik olacağıma, saçmaladığın etnik kazı niyetiyle değil aksine tüm samimiyetiyle karşındakini tanımak, muhabbet kur... Devamını Gör

Malum Şahıs

şöyle mi ; - sen nerelisin + anne tarafı trabzon baba tarafı rize tam karadeniz kızıyım yani - bu hesabı engelledin 😄