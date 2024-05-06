Tanışılan Kişiye Memleketini Sormanın Nedeni Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bir kişiyle tanışırken genelde nereli olduğu sorulur. En azından ortalama biri için bu böyledir. Memleket sormak önemlidir. Ancak Flu TV yayınına katılan Besim Dellaloğlu bu sorunun aslında karşımızdaki kişinin kimliğini öğrenmek ve ona göre davranmak için kullanılan bir refleks olduğunu savundu. Bu da sosyal medyayı ikiye böldü.