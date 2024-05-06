Tanışılan Kişiye Memleketini Sormanın Nedeni Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Tanışılan Kişiye Memleketini Sormanın Nedeni Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Bir kişiyle tanışırken genelde nereli olduğu sorulur. En azından ortalama biri için bu böyledir. Memleket sormak önemlidir. Ancak Flu TV yayınına katılan Besim Dellaloğlu bu sorunun aslında karşımızdaki kişinin kimliğini öğrenmek ve ona göre davranmak için kullanılan bir refleks olduğunu savundu. Bu da sosyal medyayı ikiye böldü.
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İşte o paylaşım 👇
Tabii tepkiler de geldi.
Bunun bize mahsus bir durum olmadığını savunan da...
Bunun yerinde bir soru olduğunu söyleyenler...
Tabii katılanlar da oldu.
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Yanlış tespit diyenler de var.
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şöyle mi ; - sen nerelisin + anne tarafı trabzon baba tarafı rize tam karadeniz kızıyım yani - bu hesabı engelledin 😄