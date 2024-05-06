Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hıdırellez Ritüellerini Yapamayanlar Toplanın! Ünlü Astrolog "Aynı Etkiye Sahip Bir Tarih Daha Var" Dedi

Hıdırellez Ritüellerini Yapamayanlar Toplanın! Ünlü Astrolog "Aynı Etkiye Sahip Bir Tarih Daha Var" Dedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 17:18

Baharın gelişini, doğanın uyanışını haber veren Hıdırellez, her yıl büyük umutlarla kutlanıyor. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, birçok kişinin farklı ritüeller, adaklar, dualar ile geçirdiği bir gece haline geliyor. Peki Hıdırellez dışında bu ritüelleri yapmak için bir gün daha var mı?

Ünlü astrolog Nilay Dinç Hıdırellez gecesini kaçıranlar için yeni bir tarih daha verdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kışın sona erdiği ve baharın gelişiyle kutladığımız Hıdırellez, her sene 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor.

Kışın sona erdiği ve baharın gelişiyle kutladığımız Hıdırellez, her sene 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor.

Kökeni çok eskilere dayanan Hıdırellez'de Hızır'ın dolaştığına inanılıyor ve dolayısıyla bütün dileklerin kabul olacağı düşünülüyor. Hıdırellez'de ise yapılan birbirinden farklı ritüeller var.

Hızır'ın dokunduğu şeylerin bereketlendiğine inanılır, para keseleri açık bırakılır, evler çiçeklerle süslenir, ateş yakılır...

Hızır'ın dokunduğu şeylerin bereketlendiğine inanılır, para keseleri açık bırakılır, evler çiçeklerle süslenir, ateş yakılır...

Kısacası Hıdırellez ritüelleri saymakla bitmez. Yakılan ateş üzerinden atlayan kişinin hem kış miskinliğini üzerinden atacağına hem de el ele atladığı kişiyle bir ömür beraber olacağına inanılır.

Hıdırellez'de en çok da aşk ve evlilik konuları ön plana çıkar.

Hıdırellez gecesinde tuz yiyerek uyuyan kişinin, gece rüyasında gelecekteki eşini göreceğine inanılır.

Hıdırellez gecesinde tuz yiyerek uyuyan kişinin, gece rüyasında gelecekteki eşini göreceğine inanılır.

Kişinin gelecekteki eşi, rüyasında kendisine su getirir. Ayrıca evlenilecek kişiyi görmek için elma kabuklarını yastık altına koymak gibi bir ritüel de vardır.

Tabii Hıdırellez'in en önemli geleneği gül ağacından bahsetmeden olmaz. Dilekler bir kağıda yazılır, çizilir, gül ağacının dalına bağlanır.

Tabii Hıdırellez'in en önemli geleneği gül ağacından bahsetmeden olmaz. Dilekler bir kağıda yazılır, çizilir, gül ağacının dalına bağlanır.

Gül ağacının bereket sembolü olduğuna inanıldığı için, dileklerin gerçekleşmesinde de önemli rol oynadığı düşünülür.

Tüm bu ritüelleri anlattık anlatmasına ama "Hıdırellez geçmedi mi?" diye düşünüyorsanız, size bir müjdemiz var. Daha doğrusu, ünlü astrolog Nilay Dinç'ten bir müjde var.

Tüm bu ritüelleri anlattık anlatmasına ama "Hıdırellez geçmedi mi?" diye düşünüyorsanız, size bir müjdemiz var. Daha doğrusu, ünlü astrolog Nilay Dinç'ten bir müjde var.

Nilay Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hıdırellez ritüellerinin bu sene '8-9 Mayıs tarihlerinde de' yapılabileceğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece de aynı etkidedir. Jüpiter, Ay, Güneş, Venüs ve Uranüs aynı hizada olacak. Bugünü de o nedenle değerlendirmekte fayda var."

"8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece de aynı etkidedir. Jüpiter, Ay, Güneş, Venüs ve Uranüs aynı hizada olacak. Bugünü de o nedenle değerlendirmekte fayda var."

Nilay Dinç'ten gelen bazı tavsiyeler ise şu şekilde;

  • Beyaz giyinmek

  • Evde akşam ezanından sonra her odada mum yakmak

  • Hızır hakkı için hayır işlemek

  • Para keselerinin ağzının açık bırakılması

  • Gül ağacı ritüeli

  • Beyaz bir kağıda hayallerini resmetmek

  • Sadaka vermek, oruç tutmak...

Siz en iyisi bütün ritüeller için göz atmayı ihmal etmeyin;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın