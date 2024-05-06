Hıdırellez Ritüellerini Yapamayanlar Toplanın! Ünlü Astrolog "Aynı Etkiye Sahip Bir Tarih Daha Var" Dedi

Baharın gelişini, doğanın uyanışını haber veren Hıdırellez, her yıl büyük umutlarla kutlanıyor. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, birçok kişinin farklı ritüeller, adaklar, dualar ile geçirdiği bir gece haline geliyor. Peki Hıdırellez dışında bu ritüelleri yapmak için bir gün daha var mı?

Ünlü astrolog Nilay Dinç Hıdırellez gecesini kaçıranlar için yeni bir tarih daha verdi!