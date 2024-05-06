Hıdırellez Ritüellerini Yapamayanlar Toplanın! Ünlü Astrolog "Aynı Etkiye Sahip Bir Tarih Daha Var" Dedi
Hıdırellez Ritüellerini Yapamayanlar Toplanın! Ünlü Astrolog "Aynı Etkiye Sahip Bir Tarih Daha Var" Dedi
Baharın gelişini, doğanın uyanışını haber veren Hıdırellez, her yıl büyük umutlarla kutlanıyor. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, birçok kişinin farklı ritüeller, adaklar, dualar ile geçirdiği bir gece haline geliyor. Peki Hıdırellez dışında bu ritüelleri yapmak için bir gün daha var mı?
Ünlü astrolog Nilay Dinç Hıdırellez gecesini kaçıranlar için yeni bir tarih daha verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kışın sona erdiği ve baharın gelişiyle kutladığımız Hıdırellez, her sene 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor.
Hızır'ın dokunduğu şeylerin bereketlendiğine inanılır, para keseleri açık bırakılır, evler çiçeklerle süslenir, ateş yakılır...
Hıdırellez gecesinde tuz yiyerek uyuyan kişinin, gece rüyasında gelecekteki eşini göreceğine inanılır.
Tabii Hıdırellez'in en önemli geleneği gül ağacından bahsetmeden olmaz. Dilekler bir kağıda yazılır, çizilir, gül ağacının dalına bağlanır.
Tüm bu ritüelleri anlattık anlatmasına ama "Hıdırellez geçmedi mi?" diye düşünüyorsanız, size bir müjdemiz var. Daha doğrusu, ünlü astrolog Nilay Dinç'ten bir müjde var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece de aynı etkidedir. Jüpiter, Ay, Güneş, Venüs ve Uranüs aynı hizada olacak. Bugünü de o nedenle değerlendirmekte fayda var."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın