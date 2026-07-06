Oğlunu Trafik Kazasında Kaybeden Babanın Sosyal Medya Hesabı Engellenmişti: Örtbas İddiaları Reddedildi

Oğlunun hakkını aramak için sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan baba Abdulkadir Polat’ın X hesapları peş peşe kapatıldı. Kamuoyunda tepkilerin çığ gibi büyümesi ve 'siyasi nüfuzla olayın üstü mü örtülüyor?' sorusunun sorulması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden resmi açıklama geldi.

Emniyet, hesap kapatmalarının kaza olayıyla ilgisi olmadığını, kamuoyunda 'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk grubuyla bağlantılı yapılar kapsamında bu kararın alındığını ve 50'ye yakın hesapla birlikte işlem yapıldığını savundu.

İddialara Acılı Babadan Sert Yanıt: 'Onları Eleştirdiğim Onlarca Videom Var'

Hesabının kapatılmasına dayanak gösterilen iddiaları kesin bir dille reddeden Abdulkadir Polat, kendisinin Halis Bayancuk çizgisiyle hiçbir düşünsel bağı olmadığını ifade etti. Kendisine ait YouTube ve X hesaplarını işaret ederek 'didik didik edin' çağrısı yapan baba, şu sözlerle sitem etti: