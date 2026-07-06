Oğlunu Trafik Kazasında Kaybeden Babanın Sosyal Medya Hesabı Engellenmişti: Örtbas İddiaları Reddedildi
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde AKP'li Belediye Meclis Üyesi Fatih Oral'ın aracıyla çarptığı 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat hayatını kaybetti. Kazanın ardından adalet mücadelesi başlatan acılı baba Abdulkadir Polat'ın X (Twitter) hesaplarına peş peşe erişim engeli getirilmesi 'olay örtbas mı ediliyor?' tartışmalarına yol açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü hesap kapatmalarının gerekçesini başka bir grupla ilişkilendirirken, Adalet Bakanlığı ise zanlı Oral'ın tutuklandığını ve tutukluluğa itirazın reddedildiğini açıklayarak adli sürece müdahale iddialarını yalanladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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