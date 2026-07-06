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Oğlunu Trafik Kazasında Kaybeden Babanın Sosyal Medya Hesabı Engellenmişti: Örtbas İddiaları Reddedildi

Oğlunu Trafik Kazasında Kaybeden Babanın Sosyal Medya Hesabı Engellenmişti: Örtbas İddiaları Reddedildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 09:38
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde AKP'li Belediye Meclis Üyesi Fatih Oral'ın aracıyla çarptığı 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat hayatını kaybetti. Kazanın ardından adalet mücadelesi başlatan acılı baba Abdulkadir Polat'ın X (Twitter) hesaplarına peş peşe erişim engeli getirilmesi 'olay örtbas mı ediliyor?' tartışmalarına yol açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü hesap kapatmalarının gerekçesini başka bir grupla ilişkilendirirken, Adalet Bakanlığı ise zanlı Oral'ın tutuklandığını ve tutukluluğa itirazın reddedildiğini açıklayarak adli sürece müdahale iddialarını yalanladı.

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Bakkala Giden Çocuğun Ölümü ve Kaza Raporuna Tepki

Bakkala Giden Çocuğun Ölümü ve Kaza Raporuna Tepki

Ankara Kızılcahamam'da 22 Haziran tarihinde meydana gelen feci kazada, AKP'li Belediye Meclis Üyesi Fatih Oral'ın yönetimindeki araç bakkala gitmekte olan 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat’a çarptı. Talihsiz çocuk hayatını kaybederken, hazırlanan kaza raporu acılı ailenin acısını ikiye katladı.

Kamera görüntülerine göre oğlunun yolun büyük kısmını geçtiğini belirten baba Abdulkadir Polat, sürücünün kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığını vurguladı. Raporda oğluna da kusur atfedilmesine isyan eden baba Polat, şu ifadeleri kullandı:

'Bakkala giden oğlumu yüksek hızla, fren yapmadan öldürüyor ama kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı kuralına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle oğlum da kusurlu bulunuyor. Yahu bu çocuk daha! Kamera görüntüleri elimizde; yolun yarısından fazlasını geçiyor, çıkışa 1 metre kala oğluma çarpıyor.'

"Sanık Az Ceza Almak İçin İfadesini Değiştirdi"

"Sanık Az Ceza Almak İçin İfadesini Değiştirdi"

Acılı baba, kazanın hemen ardından çevredeki tanıkların katil zanlısı Fatih Oral'ın kaçmasını engellemek için aracın kontağını kapattığını ve Oral'ın telefonla birilerine talimatlar verdiğini iddia etti. Zanlının ilk ifadesinde frene basmadığını itiraf etmesine rağmen sonradan ifadesini değiştirerek hızını 50 km olarak beyan ettiğini söyleyen Polat, amacın 'taksirle adam öldürmek' suçundan az ceza alarak cezaevinden çıkmak olduğunu ileri sürdü. Aile, sanığın CMK’nın daha ağır cezai yaptırımlar öngören maddelerinden yargılanmasını talep ediyor.

Sosyal Medya Engellerine Emniyet’ten "Halis Bayancuk" Gerekçesi

Sosyal Medya Engellerine Emniyet’ten "Halis Bayancuk" Gerekçesi

Oğlunun hakkını aramak için sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan baba Abdulkadir Polat’ın X hesapları peş peşe kapatıldı. Kamuoyunda tepkilerin çığ gibi büyümesi ve 'siyasi nüfuzla olayın üstü mü örtülüyor?' sorusunun sorulması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden resmi açıklama geldi.

Emniyet, hesap kapatmalarının kaza olayıyla ilgisi olmadığını, kamuoyunda 'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk grubuyla bağlantılı yapılar kapsamında bu kararın alındığını ve 50'ye yakın hesapla birlikte işlem yapıldığını savundu.

İddialara Acılı Babadan Sert Yanıt: 'Onları Eleştirdiğim Onlarca Videom Var'

Hesabının kapatılmasına dayanak gösterilen iddiaları kesin bir dille reddeden Abdulkadir Polat, kendisinin Halis Bayancuk çizgisiyle hiçbir düşünsel bağı olmadığını ifade etti. Kendisine ait YouTube ve X hesaplarını işaret ederek 'didik didik edin' çağrısı yapan baba, şu sözlerle sitem etti:

'Bırakın Halis Bayancuk'la irtibatlı olmayı, onu eleştirdiğim onlarca videom ve paylaşımım var. Düşünsel olarak asla aynı çizgide değiliz. Çok uzun yıllardır X hesabım vardı ve bu olaya kadar hiç kapanmamıştı. Ayda bir Gazze yardımı paylaşırdım, normal hayatında işinde gücünde biriyim. Oğlum hakkındaki milyonluk etkileşimden sonra bunun yaşanması çok manidar!'

Adalet Bakanlığı: "Sanık Tutuklu, Siyasi Müdahale İddiaları Gerçek Dışı"

Adalet Bakanlığı: "Sanık Tutuklu, Siyasi Müdahale İddiaları Gerçek Dışı"

Tartışmaların odağındaki adli sürece ilişkin Adalet Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak iddialara yanıt verdi. Bakanlık kaynakları, kazayı gerçekleştiren AKP'li Meclis Üyesi Fatih Oral hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan derhal adli işlem başlatıldığını ve şahsın 23 Haziran 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Açıklamada, olayın örtbas edilmeye çalışıldığı veya soruşturmaya siyasi nüfuzla müdahale edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanırken, sanık avukatlarının Oral’ın tutukluluğuna yaptığı itirazın da mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.

Sağlık durumunun kötü olduğunu ve serum desteğiyle ayakta durduğunu belirten baba Abdulkadir Polat ise kamuoyuna çağrısını yineleyerek, yarın aynı acıyı başka bir ailenin yaşamaması için #AlperYusufPolataAdalet etiketiyle başlattıkları mücadeleye kalıcı destek verilmesini istedi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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