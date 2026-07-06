article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Muğla’da Pes Dedirten Fiyat Tarifesi: Tuvalet Kapısındaki Yazıyı Görenler Şoke Oldu

Muğla’da Pes Dedirten Fiyat Tarifesi: Tuvalet Kapısındaki Yazıyı Görenler Şoke Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.07.2026 - 08:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Muğla'nın gözde tatil beldesi Akyaka'da bir işletmenin tuvalet kapısına astığı 500 liralık kullanım ücreti tepkilerin odağı oldu. Tatil bölgelerindeki fahiş fiyat tartışmalarına yeni bir boyut kazandıran bu uygulama, mekana giren gençlerin çektiği video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Turizm cenneti Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesinde, fahiş fiyat tartışmalarını doruk noktasına taşıyan akılalmaz bir olay yaşandı.

Turizm cenneti Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesinde, fahiş fiyat tartışmalarını doruk noktasına taşıyan akılalmaz bir olay yaşandı.

Bölgedeki bir işletme, dışarıdan gelen vatandaşların lavaboyu kullanmasını engellemek amacıyla kapıya 500 Türk Lirası kullanım bedeli yazısı astı. Müşteri olmayanlara yönelik bu astronomik rakam, hem tatilcilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisine yol açtı.

Yaz sezonuyla birlikte restoran menüleri ve şezlong bedelleri üzerinden devam eden pahalılık eleştirileri, bu tarife ile birlikte bambaşka bir noktaya evrildi. Mekana giren iki genç, lavabonun kapısında karşılaştıkları 'Müşteri harici kullanımı kesinlikle yasaktır. Bedeli 500 TL' uyarı yazısı karşısında neye uğradığını şaşırdı. O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden tatilciler, karşılaştıkları manzaraya inanamadı.

Görüntüleri internette paylaşan gençler, duruma olan tepkilerini esprili ama bir o kadar da eleştirel bir dille dile getirdi.

Görüntüleri internette paylaşan gençler, duruma olan tepkilerini esprili ama bir o kadar da eleştirel bir dille dile getirdi.

Gençlerden birinin arkadaşına lavaboya girmek için 500 lira borç sorması, yaşanan durumun absürdlüğünü gözler önüne serdi. Videoda bu uygulamanın hayatlarında karşılaştıkları en mantıksız durum olduğunu belirten vatandaşlar, olayı zamlara son noktayı koyan işletme notuyla kamuoyuna duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın