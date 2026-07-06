Muğla’da Pes Dedirten Fiyat Tarifesi: Tuvalet Kapısındaki Yazıyı Görenler Şoke Oldu

Bölgedeki bir işletme, dışarıdan gelen vatandaşların lavaboyu kullanmasını engellemek amacıyla kapıya 500 Türk Lirası kullanım bedeli yazısı astı. Müşteri olmayanlara yönelik bu astronomik rakam, hem tatilcilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisine yol açtı.

Yaz sezonuyla birlikte restoran menüleri ve şezlong bedelleri üzerinden devam eden pahalılık eleştirileri, bu tarife ile birlikte bambaşka bir noktaya evrildi. Mekana giren iki genç, lavabonun kapısında karşılaştıkları 'Müşteri harici kullanımı kesinlikle yasaktır. Bedeli 500 TL' uyarı yazısı karşısında neye uğradığını şaşırdı. O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden tatilciler, karşılaştıkları manzaraya inanamadı.