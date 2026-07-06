Muğla’da Pes Dedirten Fiyat Tarifesi: Tuvalet Kapısındaki Yazıyı Görenler Şoke Oldu
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Muğla'nın gözde tatil beldesi Akyaka'da bir işletmenin tuvalet kapısına astığı 500 liralık kullanım ücreti tepkilerin odağı oldu. Tatil bölgelerindeki fahiş fiyat tartışmalarına yeni bir boyut kazandıran bu uygulama, mekana giren gençlerin çektiği video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Turizm cenneti Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesinde, fahiş fiyat tartışmalarını doruk noktasına taşıyan akılalmaz bir olay yaşandı.
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Görüntüleri internette paylaşan gençler, duruma olan tepkilerini esprili ama bir o kadar da eleştirel bir dille dile getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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