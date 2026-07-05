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Usta Oyuncu Zihni Göktay Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Zihni Göktay Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 00:12 Son Güncelleme: 06.07.2026 - 01:53
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Yoğun bakıma alınan usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti. Göktay'ın sağlık durumunu Nedim Saban, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Zihni Göktay'ın yoğun bakıma alınma nedenine ilişkin resmi makamlardan veya ailesinden ayrıntılı bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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Yoğun bakıma alınan usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti.

Yoğun bakıma alınan usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti.

Türk tiyatro ve sinemasının sevilen isimlerinden biri olan sanatçı Zihni Göktay’dan üzen bir haber geldi. Usta isim Göktay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. 

Acı gelişmeyi, tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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