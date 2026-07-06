Deniz Göktaş'ın Avukatından Çarpıcı İddialar: Ters Kelepçe Görüntüleri 4-5 Kez Tekrarlandı!

Kısa Dalga’dan Banu Güven’in podcast yayınına katılan Aslan, müvekkilinin havalimanında sırt çantası ve şortuyla hiçbir zorluk çıkarmadan, son derece sakin bir şekilde polise teslim olduğunu belirtti. Buna rağmen emniyete getiriliş anında servis edilen videoların bir 'prodüksiyon' olduğunu savunan Aslan, Göktaş'ın bu süreçte yaşadıklarını kendisine anlattığını ifade etti.

Avukatın aktardığı bilgilere göre, sosyal medyada çok konuşulan o yürüyüş sahnesi tek seferde gerçekleşmedi. Göktaş'ın ifadesine dayanarak olayın perde arkasını anlatan Aslan, polislerin kameralar için müvekkilini dört beş kez merdivenlerden indirip çıkardığını, 'Doğru olmadı, geri gel, bir daha çekiyoruz' diyerek bu görüntüleri kasıtlı olarak kurguladığını söyledi.

Soruşturmanın içeriğiyle tamamen ilgisiz bir başka uygulamanın daha devreye sokulduğunu belirten avukat Aslan, Göktaş’ın adli tıp muayenesi sırasında yasaklı madde taramasından geçirildiğini dile getirdi. Mevcut suçlamalar arasında yer almamasına rağmen komedyenden kıl, saç ve tırnak örnekleri alındığını vurgulayan Aslan, tüm bu yaşananların normal bir hukuki prosedür olmadığını savundu.