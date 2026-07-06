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Deniz Göktaş'ın Avukatından Çarpıcı İddialar: Ters Kelepçe Görüntüleri 4-5 Kez Tekrarlandı!

Deniz Göktaş'ın Avukatından Çarpıcı İddialar: Ters Kelepçe Görüntüleri 4-5 Kez Tekrarlandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.07.2026 - 08:12
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'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'dini değerleri aşağılama' suçlamalarıyla cezaevine gönderilen komedyen Deniz Göktaş’ın gözaltında yaşadıklarına dair avukatından çok konuşulacak iddialar geldi. Avukat Metin Sinan Aslan, kamuoyuna yansıyan ters kelepçeli emniyet giriş videosunun kameralar için defalarca kurgulanarak yeniden çekildiğini ve müvekkiline dosyayla ilgisi bulunmadığı halde yasaklı madde testi uygulandığını öne sürdü.

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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanma sürecinin yankıları sürerken, avukatı Metin Sinan Aslan gözaltı aşamasında yaşanan hak ihlallerini ve dikkat çeken detayları kamuoyuyla paylaştı.

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanma sürecinin yankıları sürerken, avukatı Metin Sinan Aslan gözaltı aşamasında yaşanan hak ihlallerini ve dikkat çeken detayları kamuoyuyla paylaştı.

Kısa Dalga’dan Banu Güven’in podcast yayınına katılan Aslan, müvekkilinin havalimanında sırt çantası ve şortuyla hiçbir zorluk çıkarmadan, son derece sakin bir şekilde polise teslim olduğunu belirtti. Buna rağmen emniyete getiriliş anında servis edilen videoların bir 'prodüksiyon' olduğunu savunan Aslan, Göktaş'ın bu süreçte yaşadıklarını kendisine anlattığını ifade etti.

Avukatın aktardığı bilgilere göre, sosyal medyada çok konuşulan o yürüyüş sahnesi tek seferde gerçekleşmedi. Göktaş'ın ifadesine dayanarak olayın perde arkasını anlatan Aslan, polislerin kameralar için müvekkilini dört beş kez merdivenlerden indirip çıkardığını, 'Doğru olmadı, geri gel, bir daha çekiyoruz' diyerek bu görüntüleri kasıtlı olarak kurguladığını söyledi.

Soruşturmanın içeriğiyle tamamen ilgisiz bir başka uygulamanın daha devreye sokulduğunu belirten avukat Aslan, Göktaş’ın adli tıp muayenesi sırasında yasaklı madde taramasından geçirildiğini dile getirdi. Mevcut suçlamalar arasında yer almamasına rağmen komedyenden kıl, saç ve tırnak örnekleri alındığını vurgulayan Aslan, tüm bu yaşananların normal bir hukuki prosedür olmadığını savundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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