Deniz Göktaş'ın Avukatından Çarpıcı İddialar: Ters Kelepçe Görüntüleri 4-5 Kez Tekrarlandı!
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'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'dini değerleri aşağılama' suçlamalarıyla cezaevine gönderilen komedyen Deniz Göktaş’ın gözaltında yaşadıklarına dair avukatından çok konuşulacak iddialar geldi. Avukat Metin Sinan Aslan, kamuoyuna yansıyan ters kelepçeli emniyet giriş videosunun kameralar için defalarca kurgulanarak yeniden çekildiğini ve müvekkiline dosyayla ilgisi bulunmadığı halde yasaklı madde testi uygulandığını öne sürdü.
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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanma sürecinin yankıları sürerken, avukatı Metin Sinan Aslan gözaltı aşamasında yaşanan hak ihlallerini ve dikkat çeken detayları kamuoyuyla paylaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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