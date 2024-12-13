O Ses Türkiye Jürisinden Kızılcık Şerbeti Cemal'in Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
O Ses Türkiye Jürisinden Kızılcık Şerbeti Cemal'in Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programa bu sene kimlerin katılacağı merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş ilk müjdeyi verdi. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Sıla Türkoğlu (Doğa) ve Doğukan Güngör (Fatih), O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak ilk isimler oldu. Bu habere sosyal medyadan da çok sayıda yorum geldi.
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Show TV'nin olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Cemal karakterini canlandıran Fırat Çelik, diziden ayrılmasıyla herkesi şaşırtmıştı. Cemal karakteriyle Kıvılcım'ın hayatına giren Çelik, seyircinin Kıvılcım ve Ömer çiftini istemesi üzerine psikopat bir karaktere bürünmüştü. Diziden aniden çıkan Çelik, daha önce Kızılcık Şerbeti'yle alakalı hayal kırıklığı açıklamasında bulunmuştu. Çelik, verdiği röportajda yeni açıklamalarda bulundu.
NOW'ın yeni sezon için en iyi işlerinden Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi izleyici tarafından çok benimsendi. Enfes kadrosuyla her hafta beğeniyle izlenen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı. Ferda'yı canlandıran Gamze Karaduman, sağlık sorunları nedeniyle kadrodan ayrılmıştı. Birsen Altuntaş, Karaduman yerine Ferda'yı canlandıracak oyuncuyu açıkladı.
NOW'ın sevilen dizisi Yabani, düşük reytinglerine rağmen yurt dışı satışları ve seyirci desteğiyle 2. sezon onayı almıştı. Popüler dizi için yılbaşına kadar süre verilirken Yabani ekibi final çekimlerini tamamladı. RTÜK cezası aldığı için son bölümü ne zaman yayınlanacağı belli olmayan Yabani, final bölümünü çektikten sonra sette kutlama yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Bir TV8 klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı programı için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Yarışmada yer alacak ünlü isimler yavaş yavaş duyurulurken jüride kimlerin olacağı da merak konusu olmuştu. Beyazıt Öztürk, jüri koltuğuna oturacağını açıklayınca gözler Ebru Gündeş'e dönmüştü. Gündeş, O Ses Yılbaşı jürisinde olacak mı sorusuna ise Birsen Altuntaş yanıt verdi.
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Ekranların sevilen jönlerinden Çağatay Ulusoy'un dizilerden bölüm başı aldığı iddia edilen ücret epey kafa karıştırmıştı. Ücreti ödenemediği için Gaddar dizisinin bittiği iddia edilen Ulusoy'un bölüm başın milyonlar istediği hala konuşulurken söz konusu iddia kendisine soruldu. Magazin muhabirlerine yanıt veren Çağatay Ulusoy, ücret iddialarına yanıt verdi. İşte Ulusoy'un o yanıtı...
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medya hesabına gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik konulu soruları cevaplayan Ezmeci, bu defa bir kadın takipçisinin şaşırtan sorusunu paylaştı. Kocasının kendi kıyafetlerini giydiğini belirten kadın ne yapacağını bilemezken çareyi Esra Ezmeci'ye sormakta buldu. İşte o anlar...
Şimdilerin en aranan oyuncularından Birce Akalay, meğer 2005 senesinde Ertem Şener'le Şampiyonlar Ligi programını sunmuş. Ertem Şener'in sosyal medya hesabından paylaştığı anlar görenleri şoke etti. Birce Akalay'ın 19 yıl önceki hallerini gören kullanıcılar, Akalay'ı tanımakta zorlandı. İşte o anlar...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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