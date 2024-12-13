O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programına Katılacak İlk Ünlüler Belli Oldu: Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programına Katılacak İlk Ünlüler Belli Oldu: Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programa bu sene kimlerin katılacağı merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş ilk müjdeyi verdi. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Sıla Türkoğlu (Doğa) ve Doğukan Güngör (Fatih), O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak ilk isimler oldu. Bu habere sosyal medyadan da çok sayıda yorum geldi.
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TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, her yılbaşında olduğu gibi bu sene de milyonları ekrana kilitleyecek.
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Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimlerin konuk olup şarkı söylediği programa bu yıl hangi ünlü isimlerin katılacağı büyük bir merak konusu olmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş, programa katılacak ilk isimleri açıkladı. X hesabından bir paylaşım yapan Altuntaş, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacağını duyurdu.
İşte, Birsel Altuntaş'ın paylaşımı👇
O habere sosyal medyadan da yorumlar gecikmedi👇
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