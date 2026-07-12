Norveç ile İngiltere Rekabeti Gökyüzüne Taşındı: Norwegian Air İddiayı Kaybetti

Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi ve gülen taraf İngiltere oldu. Maçı uzatmalarda 2-1 kazanan İngiltere, Dünya Kupası yarı finaline yükseldi ve Arjantin ile eşleşti.

İki havayolu şirketi Norwegian Air ile British Airways’in maç öncesi girdiği iddiayı ise kazanan British Airways oldu. Norwegian Air, gün boyunca sosyal medyada British Airways’in logosunu kullanacak.