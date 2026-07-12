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Norveç ile İngiltere Rekabeti Gökyüzüne Taşındı: Norwegian Air İddiayı Kaybetti

Norveç ile İngiltere Rekabeti Gökyüzüne Taşındı: Norwegian Air İddiayı Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 13:57
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Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi ve gülen taraf İngiltere oldu. Maçı uzatmalarda 2-1 kazanan İngiltere, Dünya Kupası yarı finaline yükseldi ve Arjantin ile eşleşti.

İki havayolu şirketi Norwegian Air ile British Airways’in maç öncesi girdiği iddiayı ise kazanan British Airways oldu. Norwegian Air, gün boyunca sosyal medyada British Airways’in logosunu kullanacak.

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Dünya Kupası’nda heyecan çeyrek finallerle devam etti.

Dünya Kupası’nda heyecan çeyrek finallerle devam etti.

Norveç, 1-0 öne geçtiği maçta İngiltere’ye uzatmalarda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Norveç’in yenilmesiyle birlikte ülkenin havayolu şirketi Norwegian Air de iddiayı kaybetti.

Norwegian Air, maç öncesi British Airways’e meydan okumuş ve “Eğer Norveç kazanırsa, pazar günü Instagram'da logomuzu paylaşmalısın veya tam tersi, anlaştık mı?” ifadelerini kullanmıştı. British Airways ise meydan okumayı, 'Kazanamayacağınız bahislere girmeyin.' diyerek kabul etmişti.

İngiltere’nin kazandığı maç sonrasında Norwegian Air, Instagram hesabındaki logoyu değiştirdi ve British Airways logosunu kullanmaya başladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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