Norveç ile İngiltere Rekabeti Gökyüzüne Taşındı: Norwegian Air İddiayı Kaybetti
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Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi ve gülen taraf İngiltere oldu. Maçı uzatmalarda 2-1 kazanan İngiltere, Dünya Kupası yarı finaline yükseldi ve Arjantin ile eşleşti.
İki havayolu şirketi Norwegian Air ile British Airways’in maç öncesi girdiği iddiayı ise kazanan British Airways oldu. Norwegian Air, gün boyunca sosyal medyada British Airways’in logosunu kullanacak.
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Dünya Kupası’nda heyecan çeyrek finallerle devam etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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