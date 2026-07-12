İngiltere’nin Norveç’e Attığı Gol Öncesinde Top Kamera Kablosuna Çarptı mı?
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İngiltere, uzatmalara giden maçta Norveç’i 2-1 yenerek Dünya Kupası’nda yarı finale kalan 4 takımdan biri oldu. İngiltere’nin ilk yarının son anlarında Bellingham ile bulduğu beraberlik golü öncesinde topun, maçı çeken kameraların kablosuna çarptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Norveçli futbolcular da maç sırasında pozisyona itiraz etti. FIFA ise topta bulunan sensörlerin çarpmaya dair herhangi bir sinyal vermediğini belirterek golün geçerli olduğunu açıkladı.
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Norveç ile İngiltere arasında oynanan Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde ilginç bir an yaşandı.
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Kablolara çarpan top iddiası 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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