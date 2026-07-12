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İngiltere’nin Norveç’e Attığı Gol Öncesinde Top Kamera Kablosuna Çarptı mı?

etiket İngiltere’nin Norveç’e Attığı Gol Öncesinde Top Kamera Kablosuna Çarptı mı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 09:00
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İngiltere, uzatmalara giden maçta Norveç’i 2-1 yenerek Dünya Kupası’nda yarı finale kalan 4 takımdan biri oldu. İngiltere’nin ilk yarının son anlarında Bellingham ile bulduğu beraberlik golü öncesinde topun, maçı çeken kameraların kablosuna çarptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Norveçli futbolcular da maç sırasında pozisyona itiraz etti. FIFA ise topta bulunan sensörlerin çarpmaya dair herhangi bir sinyal vermediğini belirterek golün geçerli olduğunu açıkladı.

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PAR
PAR
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TUR
TUR
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USA
USA
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Norveç ile İngiltere arasında oynanan Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde ilginç bir an yaşandı.

Norveç ile İngiltere arasında oynanan Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde ilginç bir an yaşandı.

İddiaya göre Norveç kalecisi Nyland’ın degajında top, maçı çeken FOX Sports kameralarının kablosuna çarptı ve İngiltere oyuncusunun önünde kaldı. Pozisyonun devamında ise İngiltere, Bellingham ile golü bularak maçta skoru 1-1’e getirdi.

Norveçli oyuncular pozisyona şiddetle itiraz etti ancak karar değişmedi.

Kablolara çarpan top iddiası 👇

FIFA’dan olayla ilgili açıklama geldi. 👇

'İngiltere’nin 45+2. dakikada attığı beraberlik golünden önce, topun içindeki sensör, grafiklerde herhangi sapma göstermedi. Bu nedenle topun kabloya temas ettiğine ve topun hareketini değiştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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