Nikbinler'in "Yapay Zeka Performansı" Tartışmasında Fitili Ateşleyen Murat Dalkılıç Geri Adım Atmadı!

Dalkılıç, yaptığı son paylaşımda sözlerinin arkasında durduğunu ima ederken, eleştirisinin kişisel değil sektörel bir mesele olduğunun altını çizdi.

“Benim fitillediğim bir tartışma oldu… Belli ki ortada bir devrim var ve önümüzdeki dönemde buna göre yaşayacağız. Bu genç kardeşlerim de buna vesile oldular. Konu onlarla alakalı değil; bu tartışma onların ışığının kuvvetinden doğdu.

Mustafa abi, Nikbinler’in yapay zeka performansına karşı tabii ki korumacı bir tavır almalı çünkü Nikbinler, Mustafa abinin misafiri. Dolayısıyla kendine yakışanı yaptı Mustafa abi. Ama Mustafa abi de biliyor ki ses senin sesin değil. Sen de diyorsun ki ‘Bu benim sesim’; konuyu boşu boşuna uzatıyoruz. Biz senin kendi sesinden de razıyız, yaptığın şarkıdan da razıyız.

Ben size açıkça söyleyeyim: Bu şarkı bir yapay zeka ürünü. Ama önemli değil.

Bugün bir gazeteci, Cüneyt Özdemir, ‘önemli değil’ diyor… Sevgili Cüneyt Özdemir, sen bu çocukların bunları yapmasını engelleyebilirsin. Çünkü çok fazla insana hitap ediyorsun. Sen başarılı bir gazetecisin; beni tanımayabilirsin, Tan’ı tanımayabilirsin. Ama sen beni ya da başka sanatçıları radarına almadın diye onlar yok demek değildir.

Kendi yapay zeka projeni meşrulaştırmak için, bu söylemle bazı insanların hayatlarındaki enstrüman çalma hevesini ellerinden alabilirsin. O zaman bizler, bugünün sanatçıları, ‘son insan sanatçılar’ olabiliriz. Bunların hepsi olsun! Ben açıkça şundan yanayım: Bütün bunlar insanlığın hevesini alsın; sonra insanların ilhamına ihtiyaç duyulacak. O zaman insan ilhamının ne demek olduğu, ne kadar güçlü ve eşsiz olduğu anlaşılacak.

Zaten şu anki yapay zeka içeriklerinin tamamı, daha önce yapılmış olanın taklidi. Ortada tamamen yeni bir üretim yok.”