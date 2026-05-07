article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nikbinler'in "Yapay Zeka Performansı" Tartışmasında Fitili Ateşleyen Murat Dalkılıç Geri Adım Atmadı!

Nikbinler'in "Yapay Zeka Performansı" Tartışmasında Fitili Ateşleyen Murat Dalkılıç Geri Adım Atmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2026 - 09:47

Mustafa Sandal için düzenlenen Saygı1 konserinde Nikbinler’in performansı sonrası başlayan “yapay zeka” tartışması büyüdükçe büyüyor…

Türk pop müziğinin hit makinesi Mustafa Sandal adına düzenlenen Saygı1 konseri, sahnedeki performanslardan çok sonrasında patlayan tartışmalarla gündemde. Nikbinler grubunun “Denize Doğru” performansı sonrası ortaya atılan “yapay zeka vokal” iddiası, müzik dünyasını ikiye bölerken; eleştiriler, destek mesajları ve peş peşe gelen açıklamalar olayın dozunu iyice artırdı.

Murat Dalkılıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadaki ifadeleri dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gecede sahne alan Nikbinler’in performansı, sosyal medyada kısa sürede viral olurken bazı kullanıcılar vokalde yapay zeka kullanıldığı iddiasını ortaya attı.

Gecede sahne alan Nikbinler’in performansı, sosyal medyada kısa sürede viral olurken bazı kullanıcılar vokalde yapay zeka kullanıldığı iddiasını ortaya attı.

Bu iddialar müzik dünyasından da karşılık buldu. Murat Dalkılıç isim vermeden yaptığı paylaşımda, “Yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm” diyerek sert bir göndermede bulundu. Tan Taşçı ise playback performanslara ve “çalıyormuş gibi” görünen orkestralara tepki göstererek tartışmayı daha da büyüttü.

Eleştirilerin odağındaki performansa en net destek ise gecenin sahibi Mustafa Sandal’dan geldi. Genç müzisyenleri yalnız bırakmayan Sandal, grubun solisti Berika Karadağ’ın şarkıyı çıplak sesle söylediği videoyu paylaşarak “Benim için bu tartışma kapanmıştır” dedi. Gençlere sahip çıkan sanatçı, emeğe saygı vurgusu yaparak Nikbinler’in arkasında durdu.

Tartışmaya gazeteci Cüneyt Özdemir’in dahil olmasıyla işler iyice kızıştı. Özdemir, Dalkılıç ve Taşçı’ya yönelik sert sözler sarf ederken, Tan Taşçı’dan gecikmeden yanıt geldi. Taşçı, Özdemir’i 21 yıllık kariyerinden bihaber olmakla eleştirerek karşılık verdi. Sosyal medyada taraflar adeta cepheleşirken, konu müzik dünyasının en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

Son olarak Cüneyt Özdemir'in konuyla ilgili görüşü dikkat çekmişti:

Tüm bu gelişmelerin ardından Murat Dalkılıç cephesinden yeni bir açıklama daha geldi.

Dalkılıç, yaptığı son paylaşımda sözlerinin arkasında durduğunu ima ederken, eleştirisinin kişisel değil sektörel bir mesele olduğunun altını çizdi.

“Benim fitillediğim bir tartışma oldu… Belli ki ortada bir devrim var ve önümüzdeki dönemde buna göre yaşayacağız. Bu genç kardeşlerim de buna vesile oldular. Konu onlarla alakalı değil; bu tartışma onların ışığının kuvvetinden doğdu.

Mustafa abi, Nikbinler’in yapay zeka performansına karşı tabii ki korumacı bir tavır almalı çünkü Nikbinler, Mustafa abinin misafiri. Dolayısıyla kendine yakışanı yaptı Mustafa abi. Ama Mustafa abi de biliyor ki ses senin sesin değil. Sen de diyorsun ki ‘Bu benim sesim’; konuyu boşu boşuna uzatıyoruz. Biz senin kendi sesinden de razıyız, yaptığın şarkıdan da razıyız.

Ben size açıkça söyleyeyim: Bu şarkı bir yapay zeka ürünü. Ama önemli değil.

Bugün bir gazeteci, Cüneyt Özdemir, ‘önemli değil’ diyor… Sevgili Cüneyt Özdemir, sen bu çocukların bunları yapmasını engelleyebilirsin. Çünkü çok fazla insana hitap ediyorsun. Sen başarılı bir gazetecisin; beni tanımayabilirsin, Tan’ı tanımayabilirsin. Ama sen beni ya da başka sanatçıları radarına almadın diye onlar yok demek değildir.

Kendi yapay zeka projeni meşrulaştırmak için, bu söylemle bazı insanların hayatlarındaki enstrüman çalma hevesini ellerinden alabilirsin. O zaman bizler, bugünün sanatçıları, ‘son insan sanatçılar’ olabiliriz. Bunların hepsi olsun! Ben açıkça şundan yanayım: Bütün bunlar insanlığın hevesini alsın; sonra insanların ilhamına ihtiyaç duyulacak. O zaman insan ilhamının ne demek olduğu, ne kadar güçlü ve eşsiz olduğu anlaşılacak.

Zaten şu anki yapay zeka içeriklerinin tamamı, daha önce yapılmış olanın taklidi. Ortada tamamen yeni bir üretim yok.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın