Nejat İşler Türkiye'de Neyi Değiştirmek İsterdiniz Sorusunu Yanıtladı: "Hem Solcu Hem Fenerbahçeliyiz Bittik"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2026 - 12:42

Nejat İşler, sadece oyunculuğuyla değil, yaşam tarzı, hayata bakışı ve sektörün 'parıltılı' dünyasına mesafeli duruşuyla Türkiye’nin en nev-i şahsına münhasır figürlerinden biri. Yıllardır çizgisini bozmayan İşler, hem özel hayatıyla hem de yer aldığı işlerle adından sıkça söz ettiriyor. 

Nejat İşler, Timur Soykan'ın programına konuk oldu ve kendisine Türkiye’de bugün, bir şeyleri değiştirmeye yetecek gücün olsa bunu ne için kullanırdın?” sorusu soruldu. İşler'in cevabı ise özellikle taraftarları güldürdü.

Reklam

“Fenerbahçe’yi şampiyon yapardım. Hem solcuyuz, hem Fenerbahçeliyiz. Bittik ya...”

Fenerbahçe’nin yıllardır süren şampiyonluk hasreti, her taraftar gibi Nejat İşler’in de en derin yaralarından biri. Bu durum, Türkiye’nin genel halinden bahsederken konuyu ister istemez Fenerbahçe’ye getirmesine neden oldu. İşler, hem solcu hem de Fenerbahçeli kimliğine vurgu yaparak patlattığı o meşhur 'Bittik ya!' serzenişiyle, izleyenleri güldürdü.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
