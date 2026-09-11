Nefes Alıp Veren Taş: Midyat'ta 3 Bine Yakın Kişinin Geçimi Bu 'Beyaz Altına' Bağlı

Sürecin başladığı yer Midyat çevresindeki taş ocakları. Ekipler kayayı tel kesimle dilimliyor, ardından kepçelerle devirip blokları fabrikaya sevk ediyor. Abdulvahap Arbağ bu aşamayı 'Tel kesimlerle, kepçelerle devirip bunu fabrikaya sevk ediyoruz. Fabrikada da bunu projelerimize göre ebatlayıp işleme sokuyoruz' diye anlatıyor.

Taşın bu kadar aranmasının nedeni ise fiziksel özellikleri. Arbağ, Katori taşını 'Nefes alıp veren, sıcak ve soğuğa karşı direnç gösteren bir taştır. Onun için de talep çoktur' sözleriyle tarif ediyor.

'Mezopotamya bölgesinin inşası komple bu taştandır.'

Bugün taş çeşmelerde, villalarda, köşklerde ve binalarda hem kaplama hem dekoratif malzeme olarak kullanılıyor. Arbağ'a göre bu taş aynı zamanda bölgeye büyük bir ekonomik katkı sağlıyor.