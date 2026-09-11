Nefes Alıp Veren Taş: Midyat'ta 3 Bine Yakın Kişinin Geçimi Bu 'Beyaz Altına' Bağlı
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Mardin'in Midyat ilçesinde asıl adı Katori olan taş, halk arasında 'beyaz altın' olarak biliniyor. Katori, ocaklardan dev bloklar halinde sökülüyor, fabrikalara taşınıyor, oradan cami duvarına, kilise sütununa ya da villa cephesine dönüşüyor. 'Nefes alıp veren taş' olarak tanımlanan bu taşa talep, Midyat'ın çok ötesinde.
Öyle ki Avrupa'dan ve Arap ülkelerinden siparişler geliyor.
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Ocaklardan Tel Kesimle Sökülüyor, Kepçelerle Devrilip Fabrikaya Sevk Ediliyor
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Eskiden El Keskisi ve Çekiçle Şekillendiriliyordu, Şimdi CNC Tezgahlarda İşleniyor
Avrupa'daki Cami ve Kiliseleri Bu Taşla Yapıyorlar, Midyat'ta 55-60 Atölye Var
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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