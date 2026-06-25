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NATO Zirvesine Sayılı Günler Kala Ankara'da Son Önlemler Açıklandı: "Kırmızı Alan" Uygulaması Yapılacak

NATO Zirvesine Sayılı Günler Kala Ankara'da Son Önlemler Açıklandı: "Kırmızı Alan" Uygulaması Yapılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 19:31
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NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yaklaşık 55 bin polis ve jandarmanın görev alacağı zirve kapsamında, devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı 15 otel ile çeşitli kritik noktalar güvenlik gerekçesiyle 'kırmızı alan' ilan edildi.

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14 bulvar ve 18 cadde "kırmızı alanda".

14 bulvar ve 18 cadde "kırmızı alanda".

Türkiye, Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında İttifak üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli lideri, yaklaşık 100 bakanı, üst düzey diplomatları, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı konuğu ağırlamaya hazırlanıyor.

Zirvenin en kritik bölümü olan liderler toplantısının, NATO’nun gizlilik kuralları çerçevesinde tamamen kapalı oturum formatında yapılacağı belirtildi.

Güvenlik hazırlıkları kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Operasyon Turkuaz” planı devreye alınırken, kent genelinde olağanüstü tedbirler uygulanmaya başlandı.

Şehir giriş ve çıkışlarındaki denetimler sıkılaştırılırken, Ankara’nın 9 ilçesinde uygulama ve kontroller yoğunlaştırıldı. Ayrıca 14 bulvar, 18 cadde ve bu güzergâhlara bağlantı sağlayan sokaklar da güvenlik gerekçesiyle “kırmızı alan” kapsamına alındı.

Ankara içinde tedbirler alındı.

Ankara içinde tedbirler alındı.

Zirve kapsamında oluşturulan NATO görev bölgelerinde güvenlik ekipleri konuşlandırılırken, 24 saat esasına göre yürütülecek denetim ve devriye faaliyetleri için kapsamlı bir planlama yapıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller artırılırken, özel harekât, yunus timleri, narkoasayiş ekipleri ve kritik noktalarda görevlendirilen sivil personelle güzergâhlarda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'nın zirve nedeniyle çok sayıda yabancı heyet ve ziyaretçiyi ağırlayacak olması nedeniyle oteller, konaklama tesisleri ve çeşitli işletmeler de denetimden geçirildi. Kent genelinde dilencilik, değnekçilik ve hanutçuluk faaliyetlerine karşı da yoğun denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Operasyon Turkuaz” kapsamında ayrıca uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da gerçekleştiriliyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zirve öncesinde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ bağlantılı bir şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinde kaçma girişiminde bulunduğu belirtilen şüphelinin, yaşadığı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ankara'da 13 gün eylem yasağı var.

Ankara'da 13 gün eylem yasağı var.

NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği tarafından kent genelinde 13 günlük eylem yasağı kararı alındı.

Karar kapsamında, açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, protesto eylemleri, mitingler, oturma eylemleri, açlık grevleri, stant açılması, çadır kurulması, el ilanı ve broşür dağıtılması ile afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler geçici olarak yasaklandı.

Valilik açıklamasına göre yasak, 28 Haziran 2026 saat 00.00’da başlayacak ve 10 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu süreçte zirvenin düzenleneceği alanlar, lider ve heyetlerin konaklayacağı noktalar ile geçiş güzergâhlarında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacak. Hassas bölgelere yetkisiz kişi ve araçların girişine izin verilmeyecek.

Öte yandan belirtilen tarihler arasında Ankara hava sahasında, Valilikten özel izin alınmadığı sürece drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulması da yasaklandı. Kararın, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Zirve takvimi nedeniyle sınavlar, sempozyumlar, paneller, mezuniyet törenleri, şenlikler, konserler ve çeşitli eğlence organizasyonlarının da bu tarihler arasında planlanmayacağı ifade edildi.

Memurlar izinli sayılacak.

Memurlar izinli sayılacak.

NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu personeli, zirvede görevli olanlar ile kritik hizmet alanlarında çalışanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Sağlık, emniyet, itfaiye, ulaşım ve benzeri kesintisiz hizmetlerin yürütüldüğü alanlarda görev yapan personelin izin kapsamına girip girmeyeceği ise Ankara Valiliği tarafından belirlenecek.

Zirvenin yapılacağı günlerde Esenboğa Havalimanı'na yurt dışından gerçekleştirilecek uçuşlarda kısıtlamalar uygulanacak. İç hat seferlerinde de çeşitli düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Öte yandan kent genelinde zirve hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Zirvenin düzenleneceği alanlar ve protokol güzergâhlarında çevre düzenleme, bakım ve yenileme çalışmaları yürütülürken, yol kenarlarında peyzaj uygulamaları ve dikey bahçe projeleri hayata geçiriliyor.

Havalimanı güzergâhındaki çeşitli noktalara zirveye ilişkin görsel ve mesajların yer aldığı billboardlar ile tanıtım panoları yerleştirilirken, üst ve alt geçitlerde de estetik düzenlemeler ve duvar süsleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"Görüntü kirliliği" olarak görülen evlere boya ve bakım yapılıyor.

"Görüntü kirliliği" olarak görülen evlere boya ve bakım yapılıyor.

Protokol güzergâhlarında yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında duvarlar da sanatçıların dokunuşuyla yenileniyor. Ankara’nın simgelerini yansıtan grafiti çalışmalarında başta Ankara Kalesi olmak üzere kentin öne çıkan sembolleri ve çiçek motifleri duvarlara işleniyor.

Kentin birçok noktasında boya ve bakım çalışmaları devam ederken, bazı binaların dış cepheleri de ücretsiz olarak yenileniyor.

Öte yandan görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli bölgelerde geçici platform ve kapatma sistemleri oluşturularak daha düzenli bir kent görünümü sağlanması hedefleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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