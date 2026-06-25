NATO Zirvesine Sayılı Günler Kala Ankara'da Son Önlemler Açıklandı: "Kırmızı Alan" Uygulaması Yapılacak

Zirve kapsamında oluşturulan NATO görev bölgelerinde güvenlik ekipleri konuşlandırılırken, 24 saat esasına göre yürütülecek denetim ve devriye faaliyetleri için kapsamlı bir planlama yapıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller artırılırken, özel harekât, yunus timleri, narkoasayiş ekipleri ve kritik noktalarda görevlendirilen sivil personelle güzergâhlarda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'nın zirve nedeniyle çok sayıda yabancı heyet ve ziyaretçiyi ağırlayacak olması nedeniyle oteller, konaklama tesisleri ve çeşitli işletmeler de denetimden geçirildi. Kent genelinde dilencilik, değnekçilik ve hanutçuluk faaliyetlerine karşı da yoğun denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

“Operasyon Turkuaz” kapsamında ayrıca uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da gerçekleştiriliyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zirve öncesinde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ bağlantılı bir şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinde kaçma girişiminde bulunduğu belirtilen şüphelinin, yaşadığı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.