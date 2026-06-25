NATO Zirvesine Sayılı Günler Kala Ankara'da Son Önlemler Açıklandı: "Kırmızı Alan" Uygulaması Yapılacak
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14 bulvar ve 18 cadde "kırmızı alanda".
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Ankara içinde tedbirler alındı.
Ankara'da 13 gün eylem yasağı var.
Memurlar izinli sayılacak.
"Görüntü kirliliği" olarak görülen evlere boya ve bakım yapılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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