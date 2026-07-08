NATO Zirvesi'ne Katılan Önemli İsimler Zirvedeki Detaylardan Övgüyle Bahsetti
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde dünya siyaseti, ekonomisi ve savunması hakkında önemli toplantılar yapıldı. Dünyanın gözü başkente çevrildi. Bu kadar önemli bir etkinliğin hazırlıkları aylar öncesinden başlamıştı ve bu hummalı çalışmalar pek çok kişi tarafından abartılı da bulunmuştu. Ancak zirveye katılan önemli isimlerin paylaşımlarından bu hazırlıkların meyvelerini verdiği görüldü.
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Romanya medyasından Radu Tudor'dan kebaba övgü geldi.
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ABD Başkanı Donald Trump'tan ise "yol yaptı" övgüleri geldi.
Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi Ankara’dan Türk kahvesi paylaşımı yaptı.
Japonya Savunma Bakanı Koizumi ise adeta bir YouTuber gibi takıldı.
Alman gazeteci ise açık büfe karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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