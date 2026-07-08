NATO Zirvesi'ne Katılan Önemli İsimler Zirvedeki Detaylardan Övgüyle Bahsetti

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde dünya siyaseti, ekonomisi ve savunması hakkında önemli toplantılar yapıldı. Dünyanın gözü başkente çevrildi. Bu kadar önemli bir etkinliğin hazırlıkları aylar öncesinden başlamıştı ve bu hummalı çalışmalar pek çok kişi tarafından abartılı da bulunmuştu. Ancak zirveye katılan önemli isimlerin paylaşımlarından bu hazırlıkların meyvelerini verdiği görüldü.