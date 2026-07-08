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NATO Zirvesi'ne Katılan Önemli İsimler Zirvedeki Detaylardan Övgüyle Bahsetti

NATO Zirvesi'ne Katılan Önemli İsimler Zirvedeki Detaylardan Övgüyle Bahsetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2026 - 12:19
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde dünya siyaseti, ekonomisi ve savunması hakkında önemli toplantılar yapıldı. Dünyanın gözü başkente çevrildi. Bu kadar önemli bir etkinliğin hazırlıkları aylar öncesinden başlamıştı ve bu hummalı çalışmalar pek çok kişi tarafından abartılı da bulunmuştu. Ancak zirveye katılan önemli isimlerin paylaşımlarından bu hazırlıkların meyvelerini verdiği görüldü.

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Romanya medyasından Radu Tudor'dan kebaba övgü geldi.

Romanya medyasından Radu Tudor'dan kebaba övgü geldi.
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ABD Başkanı Donald Trump'tan ise "yol yaptı" övgüleri geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi Ankara’dan Türk kahvesi paylaşımı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi Ankara’dan Türk kahvesi paylaşımı yaptı.

“Türkiye'ye yaptığım bu ziyarette, otantik Türk kahvesinin tadını çıkardım.' diyen Japon politikacı tek tek Türk Kahvesi geleneğini, ritüellerini ve içim tarzını anlattı. Kahve falı ile ilgili konuştu.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi ise adeta bir YouTuber gibi takıldı.

Heyetlerin kullandığı güzergahın önündeki gecekonduların maskelenmesini 'Ankara'da yol kenarları bile NATO rengiyle kaplı.' cümlesiyle övdü.

Alman gazeteci ise açık büfe karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kedilerden bahsetmesek olmaz...

Kedilerden bahsetmesek olmaz...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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