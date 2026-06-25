Muğla’nın Datça İlçesinde Vatandaşların Evine Giden Tek Yol Bakımsızlık Nedeniyle Kullanılmaz Hâlde
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Muğla’nın en meşhur tatil bölgelerinden biri olan Datça’da evlere ulaşan tek imarlı yolun bakımsız hâli vatandaşları çileden çıkardı. Yağışlı havalarda yolun dere yatağına dönüştüğünü ifade eden vatandaş, ambulans ve itfaiye araçlarının giremediği yol için Muğla Valiliği ve Datça Kaymakamlığı’na başvuruda bulundu.
Kaynak: OdaTV
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Muğla’nın Datça ilçesindeki Karaköy Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, yolun bakımsızlığı nedeniyle yetkililere başvuruda bulundu.
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Yol yağmurlu günlerde dereye dönüşüyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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