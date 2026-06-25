Muğla’nın Datça İlçesinde Vatandaşların Evine Giden Tek Yol Bakımsızlık Nedeniyle Kullanılmaz Hâlde

Şikâyette en dikkat çekici bölüm ise yağışlı dönemlerde yaşanan sorunlar oldu. Bölgede yağmur suyu drenaj hattı ve menfez bulunmadığını belirten vatandaş, yağış sırasında suyun doğrudan yol üzerinden aktığını, toprağı sürükleyerek yolu adeta dere yatağına çevirdiğini söyledi.

Dilekçede, bu durumun sadece günlük yaşamı değil, olası acil durumları da tehlikeye attığı vurgulandı. Vatandaş, yağışlı havalarda ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye ulaşmasının fiilen mümkün olmadığını belirterek can ve mal güvenliği açısından ciddi risk oluştuğunu kaydetti.

Başvuru sahibi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında yol yapımı, bakım çalışmaları ve yağmur suyu altyapısının belediyenin temel görevleri arasında bulunduğunu hatırlatarak, hizmetlerin uzun süredir yerine getirilmemesinin açık bir “hizmet kusuru” oluşturduğunu savundu.

Vatandaş, yolun imar planına ve teknik kurallara uygun şekilde kalıcı olarak yapılmasını, asfaltlanmasını ve yağmur suyu altyapısının tamamlanmasını talep etti.

Başvurusunda, Datça Belediyesi’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde İdare Mahkemesi’ne başvuracağını da belirten vatandaş, oluşan maddi zararların tazmini için yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

Dilekçeye, yolun kuru ve yağışlı havalardaki durumunu gösteren fotoğrafların da eklendiği öğrenildi. Datça Belediyesi’nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.