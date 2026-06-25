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Muğla’nın Datça İlçesinde Vatandaşların Evine Giden Tek Yol Bakımsızlık Nedeniyle Kullanılmaz Hâlde

Muğla’nın Datça İlçesinde Vatandaşların Evine Giden Tek Yol Bakımsızlık Nedeniyle Kullanılmaz Hâlde

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 14:32
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Muğla’nın en meşhur tatil bölgelerinden biri olan Datça’da evlere ulaşan tek imarlı yolun bakımsız hâli vatandaşları çileden çıkardı. Yağışlı havalarda yolun dere yatağına dönüştüğünü ifade eden vatandaş, ambulans ve itfaiye araçlarının giremediği yol için Muğla Valiliği ve Datça Kaymakamlığı’na başvuruda bulundu.

Kaynak: OdaTV

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Muğla’nın Datça ilçesindeki Karaköy Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, yolun bakımsızlığı nedeniyle yetkililere başvuruda bulundu.

Muğla’nın Datça ilçesindeki Karaköy Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, yolun bakımsızlığı nedeniyle yetkililere başvuruda bulundu.

OdaTV’de yer alan habere göre, Karaköy Mahallesi’nde ikamet eden vatandaş, Datça Belediyesi’nin sorumluluğundaki imarlı ara yolun yıllardır kalıcı olarak yapılmadığını, son bir yıldan fazla süredir ise en temel bakım hizmeti olan greyder çalışmasının dahi gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

Başvuru dilekçesinde, kuru havalarda yolun derin çukurlar, gevşek toprak ve keskin taşlarla kaplandığı, bu nedenle araçların alt takımlarında ciddi hasarlar meydana geldiği belirtildi. Vatandaş, mevcut durumun günlük ulaşımı zorlaştırdığını ve güvenli sürüşü imkânsız hâle getirdiğini ifade etti.

Yol yağmurlu günlerde dereye dönüşüyor.

Yol yağmurlu günlerde dereye dönüşüyor.

Şikâyette en dikkat çekici bölüm ise yağışlı dönemlerde yaşanan sorunlar oldu. Bölgede yağmur suyu drenaj hattı ve menfez bulunmadığını belirten vatandaş, yağış sırasında suyun doğrudan yol üzerinden aktığını, toprağı sürükleyerek yolu adeta dere yatağına çevirdiğini söyledi.

Dilekçede, bu durumun sadece günlük yaşamı değil, olası acil durumları da tehlikeye attığı vurgulandı. Vatandaş, yağışlı havalarda ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye ulaşmasının fiilen mümkün olmadığını belirterek can ve mal güvenliği açısından ciddi risk oluştuğunu kaydetti.

Başvuru sahibi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında yol yapımı, bakım çalışmaları ve yağmur suyu altyapısının belediyenin temel görevleri arasında bulunduğunu hatırlatarak, hizmetlerin uzun süredir yerine getirilmemesinin açık bir “hizmet kusuru” oluşturduğunu savundu.

Vatandaş, yolun imar planına ve teknik kurallara uygun şekilde kalıcı olarak yapılmasını, asfaltlanmasını ve yağmur suyu altyapısının tamamlanmasını talep etti.

Başvurusunda, Datça Belediyesi’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde İdare Mahkemesi’ne başvuracağını da belirten vatandaş, oluşan maddi zararların tazmini için yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

Dilekçeye, yolun kuru ve yağışlı havalardaki durumunu gösteren fotoğrafların da eklendiği öğrenildi. Datça Belediyesi’nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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