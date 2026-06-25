ÖSYM Çok Tartışılan "15 Dakika" Kuralı İçin Taviz Vermiyor: Sebep Güvenlik Riski

Bir sınav klasiği olan geç kalmalar ise yine sosyal medyada konuşulmuştu. Özellikle bir öğrencinin saniyelerle sınavı kaçırması, okul görevlisinin öğrencinin gözlerinin içine bakarak kapıyı kilitlemesi gündem olmuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2017 yılında verdiği tavsiye kararında ölçülü davranılması gerektiğini belirtmiş, geç kalan adayların başka salonlarda sınava alınması önerisi tartışılmıştı.

Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu öneriye net bir şekilde karşı çıkıyor.