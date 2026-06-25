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ÖSYM Çok Tartışılan "15 Dakika" Kuralı İçin Taviz Vermiyor: Sebep Güvenlik Riski

ÖSYM Çok Tartışılan "15 Dakika" Kuralı İçin Taviz Vermiyor: Sebep Güvenlik Riski

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 14:16
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Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen YKS sınavına geç kalan öğrenciler gündem olmuştu. Özellikle bir öğrencinin saniyelerle sınavı kaçırması ve okul görevlisinin kapıyı kapatması çok konuşulmuştu.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre, ÖSYM tartışılan “15 dakika” kuralında değişiklik yapmayı düşünmüyor. ÖSYM, güvenlik riski nedeniyle bu kuralın elzem olduğunu düşünüyor.

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Milyonlarca gencin girdiği YKS sınavı geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı.

Milyonlarca gencin girdiği YKS sınavı geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı.

Bir sınav klasiği olan geç kalmalar ise yine sosyal medyada konuşulmuştu. Özellikle bir öğrencinin saniyelerle sınavı kaçırması, okul görevlisinin öğrencinin gözlerinin içine bakarak kapıyı kilitlemesi gündem olmuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2017 yılında verdiği tavsiye kararında ölçülü davranılması gerektiğini belirtmiş, geç kalan adayların başka salonlarda sınava alınması önerisi tartışılmıştı.

Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu öneriye net bir şekilde karşı çıkıyor.

ÖSYM’nin gerekçeleri şu 6 maddede toplanıyor:

ÖSYM’nin gerekçeleri şu 6 maddede toplanıyor:

  • Her aday için fotoğraflı ve tek cevap kâğıdı basılıyor. Başka salona geçiş, kimlik ve evrak eşleşmesini engelliyor.

  • Geç kalan adayın başka salona alınması, başkası yerine sınava girme gibi usulsüzlüklere zemin hazırlıyor.

  • Özel salon uygulaması, birbirini tanıyan adayların bilerek geç kalıp aynı salonda toplanarak kopya çekmesini teşvik edebilir.

  • Bu adaylara ayrı sınav yapılması hâlinde soruların eş değerliği sağlanamıyor, bu da sıralama adaletini bozuyor.

  • Zamanında gelen adaylar açısından, geç kalanlara ayrıcalık tanındığı algısı oluşuyor ve sınav adaleti sarsılıyor.

  • ÖSYM’ye göre sınava alınmamak bir ceza değil, ihmalin sonucu. Milyonların katıldığı bir sınavda kuralı esnetmek kaosa yol açar.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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