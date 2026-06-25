ÖSYM Çok Tartışılan "15 Dakika" Kuralı İçin Taviz Vermiyor: Sebep Güvenlik Riski
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Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen YKS sınavına geç kalan öğrenciler gündem olmuştu. Özellikle bir öğrencinin saniyelerle sınavı kaçırması ve okul görevlisinin kapıyı kapatması çok konuşulmuştu.
Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre, ÖSYM tartışılan “15 dakika” kuralında değişiklik yapmayı düşünmüyor. ÖSYM, güvenlik riski nedeniyle bu kuralın elzem olduğunu düşünüyor.
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Milyonlarca gencin girdiği YKS sınavı geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı.
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ÖSYM’nin gerekçeleri şu 6 maddede toplanıyor:
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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