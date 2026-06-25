article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Almanya Vizesinde Yeni Dönem Kapıda: Tamamen Dijital Olacak

Almanya Vizesinde Yeni Dönem Kapıda: Tamamen Dijital Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 12:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa seyahatlerinin önündeki en büyük engellerden biri olan vize süreçlerinde tarihi bir dönüşüm kapıda. Türk vatandaşlarının en çok seyahat ettiği ve vize randevusu alırken en çok zorlandığı ülkelerin başında gelen Almanya, vize süreçlerini tamamen dijitalleştirmeye hazırlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya vizelerinde 'dijital' dönem başlıyor.

Almanya vizelerinde 'dijital' dönem başlıyor.

Alman Seyahat Birliği (DRV) tarafından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel yaz resepsiyonunda kritik konular ele alındı. Resepsiyonda turizm ve iş dünyasını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunan Almanya'nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Christoph Ploss, mevcut vize sisteminin hantallığına dikkat çekti. Ağır işleyen bürokratik prosedürlerin hem turistler hem de iş insanları için ciddi bir bariyer oluşturduğunu itiraf eden Ploss, bu sorunu kökten çözmek adına Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında 'dijital vize' sistemine geçileceğini ilan etti.

Konuyu Almanya Dışişleri Bakanı ile şahsen görüştüğünü ve sürecin hızlandırılması için ciddi bir mesafe katettiklerini belirten Ploss, yeni dönemin sinyallerini şu sözlerle verdi: 'Konuyu Dışişleri Bakanımızla şahsen görüştüm ve kendisinin de yakından ilgilenmesiyle ciddi mesafeler katettik. Bu yıl ve önümüzdeki yıl atacağımız adımlarla hayata geçecek dijital vize kolaylığının, Türk-Alman dostluğunu çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum.'

Yeni sistem nasıl işleyecek? Pasaporttaki vize etiketleri dönemi bitiyor.

Yeni sistem nasıl işleyecek? Pasaporttaki vize etiketleri dönemi bitiyor.

Hayata geçirilecek dijital dönüşüm, vize başvuru sürecini baştan aşağı değiştirecek. Yeni sistemle birlikte vize başvuruları tamamen çevrimiçi (online) platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. En dikkat çekici değişiklik ise pasaportlara yapıştırılan basılı vize etiketlerinin tamamen ortadan kalkması olacak.

Sınır kontrollerinde ise tamamen dijital ve biyometrik doğrulama teknolojileri devreye girecek. Bu reform sayesinde konsolosluklardaki ve aracı kurumlardaki aşırı başvuru yığılmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda evrakta sahtecilik riskini sıfıra indirmeyi amaçlayan sistem, sınır güvenliğini artırırken seyahat sürelerini de ciddi oranda kısaltacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın