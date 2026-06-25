Almanya Vizesinde Yeni Dönem Kapıda: Tamamen Dijital Olacak

Alman Seyahat Birliği (DRV) tarafından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel yaz resepsiyonunda kritik konular ele alındı. Resepsiyonda turizm ve iş dünyasını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunan Almanya'nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Christoph Ploss, mevcut vize sisteminin hantallığına dikkat çekti. Ağır işleyen bürokratik prosedürlerin hem turistler hem de iş insanları için ciddi bir bariyer oluşturduğunu itiraf eden Ploss, bu sorunu kökten çözmek adına Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında 'dijital vize' sistemine geçileceğini ilan etti.

Konuyu Almanya Dışişleri Bakanı ile şahsen görüştüğünü ve sürecin hızlandırılması için ciddi bir mesafe katettiklerini belirten Ploss, yeni dönemin sinyallerini şu sözlerle verdi: 'Konuyu Dışişleri Bakanımızla şahsen görüştüm ve kendisinin de yakından ilgilenmesiyle ciddi mesafeler katettik. Bu yıl ve önümüzdeki yıl atacağımız adımlarla hayata geçecek dijital vize kolaylığının, Türk-Alman dostluğunu çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum.'