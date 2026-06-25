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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Tokalaştı: Mutlak Butlan Sonrası İlk Kez Yan Yana

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Tokalaştı: Mutlak Butlan Sonrası İlk Kez Yan Yana

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 11:42
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CHP'de mutlak butlan kararı ile Özgür Özel genel başkanlıktan alındı. Karar ile CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Parti ikiye bölünürken yeni gelişme yaşandı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldı, tokalaştı. O anlar kameralara yansıdı.

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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı anlar:

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı: Mutlak butlan sonrası ilk kez yan yana.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı: Mutlak butlan sonrası ilk kez yan yana.

CHP'de mutlak butlan tartışması sürüyor. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler devam ederken parti adeta ikiye bölündü.

Mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Meclis’te Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması kameralara yansıdı. Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile tokalaşmadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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