Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Tokalaştı: Mutlak Butlan Sonrası İlk Kez Yan Yana

CHP'de mutlak butlan kararı ile Özgür Özel genel başkanlıktan alındı. Karar ile CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Parti ikiye bölünürken yeni gelişme yaşandı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede yer aldı, tokalaştı. O anlar kameralara yansıdı.