Müge Anlı'dan Esra Erol'a Bu Hafta Gündüz Kuşağı Programlarında Neler Neler Yaşandı?
Müge Anlı'dan Esra Erol'a Bu Hafta Gündüz Kuşağı Programlarında Neler Neler Yaşandı?
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Daha önce Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa olarak yayınlanan magazin programı, Gülşen Yüksel'in programdan ayrılmasıyla son bulmuştu. Teve2'de yayınlanan bu programın bitmesinin ardından Müge Dağıstanlı TV8'e transfer olmuştu. Acun Ilıcalı, Aramızda Kalmasın programının başlayacağını duyurdu!
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8 yaşındaki Narin'in ölüm haberinin ardından devam eden soruşturma ile ilgili Hakan Ural canlı yayında isyan etti.
Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki çocuğun kaybı ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Annesinin programda şüpheleniyorum dediği şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara adliyeye sevk sırasında mikrofon uzatan muhabir Hüseyin Coşkun, ağza alınmayacak küfürler işitti.
Esra Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıcıların sesini ve yüzünü kullanarak oluşturduğu bir yapay zeka videosu ile vatandaştan para istendiğini açıkladı.
Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme programında Narin'in cesedinin bulunduğu yeri gösterdi. Muhabir dereye girdi, "İtirafçı Narin'i tek başına taşımış olamaz. Akıntıda bile durmak çok zor" diye konuştu.
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Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına geçtiğimiz hafta 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nu bulmak için kızı katıldı. Abisinden şüphelendiğini söyleyen Sevim Terzi'nin iddialarının ardından programa katılan abi Aydın Musaoğlu, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı.
Narin'in soruşturmasını yayınlarında takip eden Didem Arslan Yılmaz'a canlı yayında ilk kez bir akraba konuştu. Narin'in yengesi Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey, cinayetin gerçekleştiği o gün amca Salim Güran'ı gördüğünü söyledi.
Esra Erol'a eşinin çocuklarına kötü davrandığını söyleyerek başvuran Dilek Hanım, yayında ortaya çıkanların ardından herkesi şok etti. Emniyet bebeklerine alkol verdiği ortaya çıkan aile için stüdyoya geldi.
Boşanmak için Esra Ezmeci stüdyosuna başvuran Birol, stüdyoda eşi Sibel için şok iddialar sarf etti. Ezmeci'nin duydukları karşısında yüzü kıpkırmızı oldu.
Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına iki kız kardeş annelerini abilerinin öldürdüğü iddiası ile katıldı. Yayında abi Aydın Musaoğlu, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırmıştı. Bugünkü yayında ise Müge Anlı'ya çıkıştı.
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Müge Anlı'da aranan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu ile ilgili bugünkü canlı yayında ikinci itiraf geldi. Bu kez ilk kez annesinin öldüğünü ağzından kaçıran Aydın Musaoğlu'nun eşi konuştu. O da konuşmasında kayınvalidesinin yaşamadığını söyledi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını canlı yayınla izlemeye giden arkadaşlar o anları TikTok'ta yayınladı.
Didem Arslan Yılmaz bugünkü yayınında Narin'in annesinin programa verdiği bir röportajı ilk kez yayınladı. Annenin kendilerine bilerek yanlış haber verdiğini söyledi. Peki, anne Yüksel Güran neyi saklıyor, kimi koruyor?
Esra Erol'a katıldığı dönem konuşması ve davranışlarıyla popüler olan Cemile, Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında sinir krizi geçirdi. Cemile'nin o hallerine tepki gelince, eski yarışmacı programın kurgu olduğunu açıkladı.
Müge Anlı'da 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu aranıyordu. Kızları abilerinden şüpheleniyordu. Abi Aydın Musaoğlu, program sonrası yayından kaçtı. Polis ekipleri otobüste yakaladılar.
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Müge Anlı bugünkü yayınında Narin ile ilgili yapılan yayınlara 'Müge Anlı gazeteciliği' diyenlere tepki göstermişti. Demet Akalın ise bu sözleri üstüne alınınca ortalık karıştı. Akalın, sosyal medya hesabından "Bana sallamana gerek yok" diye yazdı.
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, Narin Güran olayını işlemediği için kendisine tepki gösterenlere yanıt vermişti. Anlı'nın bu açıklamasını üzerine alınan Demet Akalın, X hesabı üzerinden tartışmanın fitilini ateşlerken Müge Anlı'dan hamle gecikmedi.
Esra Erol'da yine tüm Türkiye'yi sarsan bir olay işlendi. Yabancı uyruklu Zahid tarafından istismara uğrayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Pınar Deniz, daha sonra annesi tarafından istismarcısı ile evlendirilirken "Beni istismar eden öz babamdır" diyerek ayrıca babasına da iftira atmış.
Tüm Türkiye'nin çok konuştuğu Hatice Musaoğlu vakası 18 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü. Talihsiz kadının oğlu Aydın Musaoğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Aydın Musaoğlu annesini kasten öldürmekten tutuklandı.
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Hepsi değişirken Didem'in haftalardır tek olayı işlemeye çalışması ama hiçbir sonuca varamaması... Küçücük bir kızcağız üzerinden iyi prim yaptın Didem, taba... Devamını Gör