Eski Partneriyle Ayrılmıştı: Aramızda Kalmasın Yeni Sezona Başlıyor!
Eski Partneriyle Ayrılmıştı: Aramızda Kalmasın Yeni Sezona Başlıyor!
Daha önce Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa olarak yayınlanan magazin programı, Gülşen Yüksel'in programdan ayrılmasıyla son bulmuştu. Teve2'de yayınlanan bu programın bitmesinin ardından Müge Dağıstanlı TV8'e transfer olmuştu. Acun Ilıcalı, Aramızda Kalmasın programının başlayacağını duyurdu!
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Teve2 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı, Gülşen Yüksel'in hakkındaki iddialar sonrası programdan ayrılmasıyla son bulmuştu.
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Bu olayın ardından TV8 ekranlarına transfer olan Müge Dağıstanlı, yeni partneriyle Aramızda Kalmasın programını sunmaya başlamıştı.
Yeni yayın döneminin başlamasıyla Acun Ilıcalı, Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunuculuğuyla Aramızda Kalmasın'ın yayınlanacağını duyurdu.
Program hafta içi her gün sabah 08.30'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.
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