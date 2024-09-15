Eski Partneriyle Ayrılmıştı: Aramızda Kalmasın Yeni Sezona Başlıyor!

Daha önce Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa olarak yayınlanan magazin programı, Gülşen Yüksel'in programdan ayrılmasıyla son bulmuştu. Teve2'de yayınlanan bu programın bitmesinin ardından Müge Dağıstanlı TV8'e transfer olmuştu. Acun Ilıcalı, Aramızda Kalmasın programının başlayacağını duyurdu!