Meteoroloji Uzmanı Saat Verip Uyardı: Salı Gününe Kadar Devam Edecek!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2026 - 11:26

Meteoroloji’den gelen son raporlar, hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit’in paylaştığı verilere göre, yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Salı gününe kadar sürmesi beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıklarda da dikkat çeken değişimler yaşanacak.

Sağanak yağış kapıda: Hangi bölgeler risk altında?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı sistem yarın Doğu Anadolu’da etkisini sürdürecek. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren ise iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlı havanın pazar günü; Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin tamamına yayılması öngörülüyor. Uzmanlar, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde devam eden kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesine karşı bölge sakinlerini özellikle uyardı.

Yağışlar ne zamana kadar devam edecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların salı gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? 3 büyükşehirde hava durumu!

Hafta sonu boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir’de de yağışlı bir tablo hakim olacak:

İstanbul: Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Termometreler 22-24 derece bandında seyredecek.

Ankara: Hem cumartesi hem pazar günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların 22-24 derece olması bekleniyor.

İzmir: Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği kentte, sıcaklık 29 dereceye kadar tırmanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 'Gelecek birkaç gün boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Sıcaklık artacak mı?

Pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de ısınma daha belirgin hissedilecek.

 Macit, şunları kaydetti:

'İstanbul'da sıcaklıklar 22-24 derece civarında olacak. Ankara'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar Ankara'da da 22-24 derece civarında seyredecek. İzmir'de de cumartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklıklar cumartesi günü 29 dereceye kadar çıkacak.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
