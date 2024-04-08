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Merkez Bankası'nın "Asgari Ücret" Zam Detayı "İyi Bir Fikir Olmayabilir!"

Merkez Bankası'nın "Asgari Ücret" Zam Detayı "İyi Bir Fikir Olmayabilir!"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.04.2024 - 16:37

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü olması nedeniyle, enflasyon hedefinin tutmaması halinde hükümete açıklama yapma zorunluluğu vardır. Bu yüzden yakın dönemde TCMB bir mektup yazarak neden hedefin tutmadığını açıkladı. Öncesinde de Enflasyon Raporu'nda olduğu gibi asgari ücrete değinmeden de geçmedi.

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TCMB, enflasyon hedefinin tutmaması nedeniyle hükümete açıklama yapan bir mektup yayımladı.

TCMB, enflasyon hedefinin tutmaması nedeniyle hükümete açıklama yapan bir mektup yayımladı.

Detayları burada.

Mektupta yapılanlar kadar yapılacaklar ve yapılması gerekenler de yer alırken, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumunda da yer alan asgari ücret detayı ilgi çekti.

Mektupta yapılanlar kadar yapılacaklar ve yapılması gerekenler de yer alırken, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumunda da yer alan asgari ücret detayı ilgi çekti.

Merkez Bankası, asgari ücrete temmuz ayında ara zam konusunda öneride bulundu.

Merkez Bankası, asgari ücrete temmuz ayında ara zam konusunda öneride bulundu.

Asgari ücret zammı konusunda Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da değerlendirme de bulundu.

Asgari ücret zammı konusunda Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da değerlendirme de bulundu.

2006 yılında başlayan 'hükümete açık mektup' yazımındaki ilk kişi olduğunu belirten Kara, asgari ücretle ilgili önerinin hükümetin bilgisi dahilinde kamuya açıklanmış olabileceğini belirtti.

"İfade metne Hükümetin bilgisi dahilinde girmiştir."

"İfade metne Hükümetin bilgisi dahilinde girmiştir."
twitter.com

TCMB 2023 yılında enflasyonda hedefin tutmaması üzerine hükümete açık bir mektup yazarak, önerilerde de 'asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi' yer almıştı.

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Bu uyarının ise doğru olup olmadığı konusunda Ali Hakan Kara, daha ilginç bir değerlendirme yaptı.

Bu uyarının ise doğru olup olmadığı konusunda Ali Hakan Kara, daha ilginç bir değerlendirme yaptı.
twitter.com

Merkez Bankası’nın asgari ücrete bu kadar vurgu yapması muhtemelen ülke genelinde çalışanların yarısının asgari ücretli olmasından kaynaklanıyor. Yine de teknokratların bu kadar hassas bir konuya doğrudan müdahil olması iyi bir fikir mi emin değilim.

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