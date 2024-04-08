Merkez Bankası'nın "Asgari Ücret" Zam Detayı "İyi Bir Fikir Olmayabilir!"
Merkez Bankası'nın "Asgari Ücret" Zam Detayı "İyi Bir Fikir Olmayabilir!"
Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü olması nedeniyle, enflasyon hedefinin tutmaması halinde hükümete açıklama yapma zorunluluğu vardır. Bu yüzden yakın dönemde TCMB bir mektup yazarak neden hedefin tutmadığını açıkladı. Öncesinde de Enflasyon Raporu'nda olduğu gibi asgari ücrete değinmeden de geçmedi.
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TCMB, enflasyon hedefinin tutmaması nedeniyle hükümete açıklama yapan bir mektup yayımladı.
Mektupta yapılanlar kadar yapılacaklar ve yapılması gerekenler de yer alırken, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumunda da yer alan asgari ücret detayı ilgi çekti.
Merkez Bankası, asgari ücrete temmuz ayında ara zam konusunda öneride bulundu.
Asgari ücret zammı konusunda Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da değerlendirme de bulundu.
"İfade metne Hükümetin bilgisi dahilinde girmiştir."
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Bu uyarının ise doğru olup olmadığı konusunda Ali Hakan Kara, daha ilginç bir değerlendirme yaptı.
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