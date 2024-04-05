Merkez Bankası'ndan Hükümete Açık Mektup: Enflasyon Ne Zaman Düşecek?
Merkez Bankası'ndan Hükümete Açık Mektup: Enflasyon Ne Zaman Düşecek?
TCMB, hükümete gönderilen açık mektubu yayımladı.
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Merkez Bankası, enflasyon hedefi tutmadığında hükümete karşı bu durumu açıklamakla yükümlü olduğu mektubu yayımlarken, enflasyon düşüşün 2024 yılının ikinci yarısında olacağını da belirtti.
Enflasyonda yükselişin nedenleri içinde krediler, maaş artışları görülürken, deprem nedeniyle kamu harcamalarını artması da görüldü.
Faiz artışlarına karşın enflasyondaki yükselişe neden olarak, vergi ve maaş artışları , döviz kuru ve petrolde yükseliş gösterilmiştir.
Haziran 2023 sonrası alınan kararların, ekonomi üzerinde olumlu etkileri de açıklandı.
Faiz artışları sonrasında, enflasyon dinamiklerindeki genel eğilimin ise yavaşladığı ve TCMB'nin hedefine yakınsadığı da vurgulandı.
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2024 Mart ayındaki faiz artışının, enflasyondaki yükselişin beklenenden yukarıda olmasıyla açıklandı.
Faiz artışının geleceğine yönelik, enflasyondaki yükseliş beklenenden yüksek olmadığı sürece devam etmeyeceği belirtildi.
Enflasyonda 2024'ün ikinci yarısında yani Haziran'dan sonra düşüş öngörüldü.
Enflasyon hedefleri yinelenerek, 2024 sonu yüzde 36, 2025 sonu yüzde 14 ve 2026 sonunda tek haneye inerek yüzde 9 olarak öngörüldü.
Kamu tasarrufu ve maaşlarda yılın ikinci yarısında artış olmaması tavsiyesi de sürdü.
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