Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 5. faiz kararını açıkladı. Faiz, yüzde 37'de sabit tutuldu.
Öte yandan Merkez Bankası, ocak ayında faizi yüzde 38’den 37’ye indirmişti. Bundan sonraki toplantılarda da faiz, sabit tutulmuştu.
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
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"Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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