Melek Mosso Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Melek Mosso Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.04.2026 - 10:32

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Melek Mosso, hem kendine has yorumu hem de sahnedeki enerjisiyle uzun yıllardır adından söz ettiren isimlerden biri. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mosso, bu kez müziğiyle değil hakkında ortaya atılan gözaltı iddialarıyla gündeme geldi. Peki magazin dünyasının yakından takip ettiği Melek Mosso kimdir? Melek Mosso neden gözaltına alındı? İşte ünlü şarkıcının kariyeri, hayatı ve gündeme gelen iddialara dair merak edilenler…

Melek Mosso Kimdir? Melek Mosso Kaç Yaşında?

Melek Mosso Kimdir? Melek Mosso Kaç Yaşında?

Mosso ya da gerçek adıyla Melek Davarcı, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da KadıköyBeşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Melek Mosso Kariyeri

Melek Mosso Kariyeri

Yıldız Tilbe'nin 'Vursalar Ölemem' isimli şarkısını yeniden yorumladığı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan 'Hiç Işık Yok' isimli şarkısında No.1'e eşlik etti. Ayrıca 'Hiç Işık Yok' isimli parça No.1'in 'Siyah Bayrak' albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi 'Kedi' ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.

Melek Mosso Şarkıları

Melek Mosso Şarkıları

  • 'Kedi' (2018)

  • 'Gölgen Yeter' (2018)

  • 'Keklik Gibi' (2019)

  • 'Vursalar Ölemem' (2019)

  • 'Sarıla Sarıla' (2019)

  • 'Gönül Gözü' (2020)

  • 'Unutan Kazanır' (2020)

  • 'Cumartesi Türküsü' (2020)

  • 'Yalan' (ft. Aras) (2020)

  • 'Kurtuldun Dediler' (2020)

  • 'Kızgınım' (2021)

  • 'Ağlarsam' (2021)

  • 'Sonrası Kalır' (2021)

  • 'Gel Desem de Gelme' (Aras ile) (2021)

  • 'Zülüf' (Haluk Levent ile) (2021)

Melek Mosso Neden Gözaltına Alındı?

Melek Mosso Neden Gözaltına Alındı?

Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda ünlü, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
