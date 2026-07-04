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Meksika'nın 40 Yaşındaki Yıldızı Ochoa'dan 17 Yaşındaki Takım Arkadaşına Uyku Şakası

etiket Meksika'nın 40 Yaşındaki Yıldızı Ochoa'dan 17 Yaşındaki Takım Arkadaşına Uyku Şakası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 21:49
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Dünya Kupası futbol için tam bir festival havasında geçiyor. Amerika'da yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkeler futbola dair tüm renkleriyle mücadelesini veriyor. 

Meksika'da da Ochoa her kupada olduğu gibi bu kupada da adından söz ettirmeyi başardı. Grup maçlarında kısa süreli de olsa süre alan ve emekli olduğunu açıklayan tecrübeli yıldızın kamptaki davranışları ise takım için bir kaleciden fazlası olduğunu gösteriyor. 

Ochoa, takımın 17'lik genç yıldızı Mora'ya kampta yaptığı uyku şakasıyla sosyal medyada gündem oldu.

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AUS
AUS
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TUR
TUR
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TUR
TUR
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PAR
PAR
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TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Ochoa'nın şakası sosyal medyada da futbolseverler arasında gündem oldu.

Dünya Kupası tarihine geçmişti.

Dünya Kupası tarihine geçmişti.

Güney Amerika temsilcisinin 40 yaşındaki file bekçisi Guillermo Ochoa, Çekya karşılaşmasının 78. dakikasında oyuna girerek tarihe geçti. Deneyimli kaleci, 40 yaş ve üzerinde Dünya Kupası'nda forma giyen yedinci futbolcu olmasının yanı sıra kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası sahnesine çıkarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Ochoa ayrıca, daha önce Rafa Márquez'e ait olan rekoru da geride bıraktı ve Meksika Milli Takımı adına Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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