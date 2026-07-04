Meksika'nın 40 Yaşındaki Yıldızı Ochoa'dan 17 Yaşındaki Takım Arkadaşına Uyku Şakası

Dünya Kupası futbol için tam bir festival havasında geçiyor. Amerika'da yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkeler futbola dair tüm renkleriyle mücadelesini veriyor.

Meksika'da da Ochoa her kupada olduğu gibi bu kupada da adından söz ettirmeyi başardı. Grup maçlarında kısa süreli de olsa süre alan ve emekli olduğunu açıklayan tecrübeli yıldızın kamptaki davranışları ise takım için bir kaleciden fazlası olduğunu gösteriyor.

Ochoa, takımın 17'lik genç yıldızı Mora'ya kampta yaptığı uyku şakasıyla sosyal medyada gündem oldu.