Meksika'da Skandal Olay: Festivalde Eğlenen Yüzlerce Kişi Uçağa Lazer Tuttu!

"Yoğurt Türklerin Değildir" Demişti: Şengör'ün "Orta Asya Türklerin Anayurdu Değildir" Sözleri de Gündem Oldu

Parti Arabasından 'Oyuncak, Balon, Yiyecek' İsteyen Çocuk: 'Böyle Olmaz'

Bir Kişi Hamile Bir Kedi İçin Mama ve Kediyi Beslemesini Rica Ettiği Kurye İçin de Çikolata Sipariş Etti