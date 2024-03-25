Meksika'da Skandal Olay: Festivalde Eğlenen Yüzlerce Kişi Uçağa Lazer Tuttu!

Meksika'da düzenlenen Uluslararası Piroteknik Festivali’nde kaydedilen skandal görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
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O görüntülerde, Tultepec şehrinde düzenlenen festivalde yüzlerde kişinin uçağa lazer tuttuğu anlar görülüyor.
Uçuş emniyetini riske atacak şekilde uçağa lazer tutulması olayına karışan yüzlerce kişi ortaya skandal görüntüler çıkarırken kişiler hakkında veya festival yetkileri hakkında yasal bir işlem yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.
İşte o skandal görüntüler: 👇
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