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Meksika'da Skandal Olay: Festivalde Eğlenen Yüzlerce Kişi Uçağa Lazer Tuttu!

Meksika'da Skandal Olay: Festivalde Eğlenen Yüzlerce Kişi Uçağa Lazer Tuttu!

Festival Meksika Uçak
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 09:36

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Meksika'da düzenlenen Uluslararası Piroteknik Festivali’nde kaydedilen skandal görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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O görüntülerde, Tultepec şehrinde düzenlenen festivalde yüzlerde kişinin uçağa lazer tuttuğu anlar görülüyor.

O görüntülerde, Tultepec şehrinde düzenlenen festivalde yüzlerde kişinin uçağa lazer tuttuğu anlar görülüyor.

Uçuş emniyetini riske atacak şekilde uçağa lazer tutulması olayına karışan yüzlerce kişi ortaya skandal görüntüler çıkarırken kişiler hakkında veya festival yetkileri hakkında yasal bir işlem yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

Uçuş emniyetini riske atacak şekilde uçağa lazer tutulması olayına karışan yüzlerce kişi ortaya skandal görüntüler çıkarırken kişiler hakkında veya festival yetkileri hakkında yasal bir işlem yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

İşte o skandal görüntüler: 👇

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