Mehmet Şimşek Gündem Olan ‘İhale Kralı’ Fotoğrafına X Hesabından Açıklama Yaptı
Ulaştırma Bakanlığı’ndan yaklaşık 10 milyar liralık ihaleler aldığı iddia edilen Selman Reşitoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Gazeteci Bahadır Özgür söz konusu fotoğrafı “İhale Kralı Şimşek’in ortağı çıktı” başlığıyla halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında ele almıştı. Söz konusu iddialara Bakan Şimşek’ten bir açıklama geldi.
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Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı fotoğrafın başrolünde Selman Reşitoğlu vardı.
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Paylaşılan ve Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı fotoğraf 👇
Mehmet Şimşek söz konusu iddilara dair açıklama yaptı, ortaklık iddialarını yalanladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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He baba, aynen eyle.....
Tamam Memo üzülme sen inandık yumuduk!!
Maşallah Akıyor her taraftan, A sı B si fark etmez tüm siyasi düzen, sağlam düzen.