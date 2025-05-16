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Mehmet Şimşek Gündem Olan ‘İhale Kralı’ Fotoğrafına X Hesabından Açıklama Yaptı

Mehmet Şimşek Gündem Olan ‘İhale Kralı’ Fotoğrafına X Hesabından Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 16:39

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yaklaşık 10 milyar liralık ihaleler aldığı iddia edilen Selman Reşitoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Gazeteci Bahadır Özgür söz konusu fotoğrafı “İhale Kralı Şimşek’in ortağı çıktı” başlığıyla halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında ele almıştı. Söz konusu iddialara Bakan Şimşek’ten bir açıklama geldi.

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Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı fotoğrafın başrolünde Selman Reşitoğlu vardı.

Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı fotoğrafın başrolünde Selman Reşitoğlu vardı.

Nefes gazetesi 12 Mayıs Pazartesi günü iş insanı Selman Reşitoğlu’nu “İhale Kralı” başlığıylaa manşetine taşımıştı. Reşitoğlu’nun kamudan milyar liralık ihaleler alarak jet hızıyla zenginleştiği iddia edilen haberde Instagram hesabından paylaştığı lüks yaşamına dair fotoğraflar da yer almıştı. 

Selman Reşitoğlu'nun paylaşımlarından biri de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgiliydi. Londra'da bir akşam yemeğinde çekilmiş fotoğrafı paylaşan Reşitoğlu kısa sürede gündem oldu.

Kaynak

Paylaşılan ve Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı fotoğraf 👇

Paylaşılan ve Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı fotoğraf 👇

Gazeteci Bahadır Özgür söz konusu fotoğrafı “İhale Kralı Şimşek’in ortağı çıktı” başlığıyla halktv.com.tr’de bir yazı kaleme almıştı. (Kaynak)

Özgür, Şimşek ile Reşitoğlu'nun ortak olduğunu iddia ederek yazısında şu ifadelere yer verdi: 

“Zira orada, ismi haberlerde geçmeyen birisi daha vardı. Bu kişi, Abdurrahman Reşitoğlu’ydu. Selman Reşitoğlu’nun amcası. Aralarında sadece kan bağı yok. Milyarlarca lira yol ihalesi alan Ek-Pet İnşaat’ın yarısı ona ait. Gelelim Abdurrahman Reşitoğlu ile Mehmet Şimşek’in ilişkisine…

Elbette Batmanlı olmanın getirdiği hemşerilik bağı bulunuyor. Yıllardır tanışıyorlar. Lakin Mehmet Şimşek ile ihale kralı Abdurrahman Reşitoğlu arasındaki ilişki de sadece hemşerilik ile sınırlı değil. İkisi aynı zamanda ortak.”

Mehmet Şimşek söz konusu iddilara dair açıklama yaptı, ortaklık iddialarını yalanladı.

Mehmet Şimşek söz konusu iddilara dair açıklama yaptı, ortaklık iddialarını yalanladı.
twitter.com

'Bakan olmadığım (Temmuz 2018 - Mayıs 2023) dönemde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğraf ile Londra’da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir. 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamaları yapmak zaruri olmuştur:

•Sosyal medyada ‘ihale kralı’ olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir. 

•Bakan olmadığım Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur. 

•Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda yer almıştır.

Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum. 

Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur. 

Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Slade Klon

He baba, aynen eyle.....

Sara Sara

Tamam Memo üzülme sen inandık yumuduk!!

Eray Baybars

Maşallah Akıyor her taraftan, A sı B si fark etmez tüm siyasi düzen, sağlam düzen.