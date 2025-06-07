onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef Şampiyonunun Bilinmeyen Kardeşinden Fahriye Evcen'in Yeni Dizisine TV'de Bugün Yaşananlar

MasterChef Şampiyonunun Bilinmeyen Kardeşinden Fahriye Evcen'in Yeni Dizisine TV'de Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.06.2025 - 00:24

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

7 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyük hayaller kurmuş ama ilk dizi deneyimi epey bir zor geçmiş!

Büyük hayaller kurmuş ama ilk dizi deneyimi epey bir zor geçmiş!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in güçlü oyuncu kadrosundan Ozan Akbaba'nın itirafı hepinizi çok şaşırtacak.

Detaylar içeriğimizde:

Beyaz Show'un yeni sezonu ile ilgili detaylar henüz gelmemişti.

Beyaz Show'un yeni sezonu ile ilgili detaylar henüz gelmemişti.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve ikonik talk show programlarından biri olan Beyaz Show geri dönüyor. Yayın tarihi ve kanal belli oldu.

Detaylar içeriğimizde:

İlk sezonuyla izleyiciden büyük beğeni toplayan Kral Kaybederse dizisi, ikinci sezonunda önemli bir değişiklik yaşıyor.

İlk sezonuyla izleyiciden büyük beğeni toplayan Kral Kaybederse dizisi, ikinci sezonunda önemli bir değişiklik yaşıyor.

Anlaşması biten Kral Kaybederse'nin başarılı senaristi Ertan Kurtulan diziye veda etti. Birsen Altuntaş, yapımın yeni bir senaristle anlaştığını duyurdu.

Detaylar içeriğimizde:

Kanal D'nin yeni projesi “Afet Bambaşka Biri” dizisinin hazırlıkları başladı. “Birth Of A Beauty” adlı Kore dizisinden uyarlanan hikaye izleyicinin seveceği türden.

Kanal D'nin yeni projesi “Afet Bambaşka Biri” dizisinin hazırlıkları başladı. “Birth Of A Beauty” adlı Kore dizisinden uyarlanan hikaye izleyicinin seveceği türden.

Hikayenin başrolü olarak ise genç ve güzel bir kadın oyuncu aranıyordu. O ismi Birsen Altuntaş Açıkladı.

Detaylar içeriğimizde:

Hikmet'in Survivor'dan ayrıldıktan sonra Londra'ya gittiği iddia edilmişti.

Hikmet'in Survivor'dan ayrıldıktan sonra Londra'ya gittiği iddia edilmişti.

Azeri bir hayranıyla bir araya gelen Hikmet'in Gürcistan'da olduğu iddia edildi. Hikmet'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak ediliyor.

Detaylar içeriğimizde:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'e katıldığı andan itibaren başarısını konuşturan Cemre Uyanık, yarışmanın ilk kadın şampiyonu olmayı başarmıştı.

MasterChef'e katıldığı andan itibaren başarısını konuşturan Cemre Uyanık, yarışmanın ilk kadın şampiyonu olmayı başarmıştı.

MasterChef şampiyonunun bir de kardeşi olduğu ortaya çıktı. Hem de kendisi Filenin Sultanları'nın en çok konuşulan isimlerinden biri.

Detaylar içeriğimizde:

Sezon boyu bizi ekrana kilitleyen ya da erkenden izlemekten vazgeçtiğimiz pek çok yapım için karar verildi.

Sezon boyu bizi ekrana kilitleyen ya da erkenden izlemekten vazgeçtiğimiz pek çok yapım için karar verildi.

Hangi dizi hangi kanalda yayınlanacak gelin birlikte bakalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar içeriğimizde:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın