MasterChef Şampiyonunun Bilinmeyen Kardeşinden Fahriye Evcen'in Yeni Dizisine TV'de Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Büyük hayaller kurmuş ama ilk dizi deneyimi epey bir zor geçmiş!
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Beyaz Show'un yeni sezonu ile ilgili detaylar henüz gelmemişti.
İlk sezonuyla izleyiciden büyük beğeni toplayan Kral Kaybederse dizisi, ikinci sezonunda önemli bir değişiklik yaşıyor.
Kanal D'nin yeni projesi “Afet Bambaşka Biri” dizisinin hazırlıkları başladı. “Birth Of A Beauty” adlı Kore dizisinden uyarlanan hikaye izleyicinin seveceği türden.
Hikmet'in Survivor'dan ayrıldıktan sonra Londra'ya gittiği iddia edilmişti.
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MasterChef'e katıldığı andan itibaren başarısını konuşturan Cemre Uyanık, yarışmanın ilk kadın şampiyonu olmayı başarmıştı.
Sezon boyu bizi ekrana kilitleyen ya da erkenden izlemekten vazgeçtiğimiz pek çok yapım için karar verildi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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