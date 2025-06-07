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Londra'da Olduğu Söylenmişti: Tutuklama Kararı Bulunan Survivor Hikmet, Bambaşka Bir Yerde Görüntülendi

Londra'da Olduğu Söylenmişti: Tutuklama Kararı Bulunan Survivor Hikmet, Bambaşka Bir Yerde Görüntülendi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.06.2025 - 14:10

Büyük finali 13 Haziran'da gerçekleşecek Survivor'da beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve geçtiğimiz günlerde Hikmet Tuğsuz yarışmayı bırakmıştı. Survivor'dan ayrılır ayrılmaz Londra'ya gittiği öne sürülen Hikmet, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada bulunmuştu. Hikmet'in bambaşka bir yerde görüntüsü ortaya çıktı.

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Hakkında tutuklama kararı bulunan Survivor Hikmet, büyük finale 10 gün kala yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.

Hakkında tutuklama kararı bulunan Survivor Hikmet, büyük finale 10 gün kala yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.

Ailesiyle konuştuğu öğrenilen Hikmet, tutuklama kararının da ailesi tarafından kendisine iletildiğini açıklamıştı. Survivor'dan ayrılmasının ardından durumu merak edilen Hikmet, konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Detaylar:

Hikmet'in Survivor'dan ayrıldıktan sonra Londra'ya gittiği iddia edilmişti.

Hikmet'in Survivor'dan ayrıldıktan sonra Londra'ya gittiği iddia edilmişti.

Azeri bir hayranıyla bir araya gelen Hikmet'in Gürcistan'da olduğu iddia edildi. Hikmet'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak ediliyor.

Survivor Hikmet, Gürcistan'da görüntülendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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