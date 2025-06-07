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Evim Şahane'deki Tasarımlarıyla Travmaları Tetikleyen Mimar Selim Bey'i Diline Dolayan Mizahşörler

Evim Şahane'deki Tasarımlarıyla Travmaları Tetikleyen Mimar Selim Bey'i Diline Dolayan Mizahşörler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.06.2025 - 13:25

Evim Şahane programı yayınlandığı döneme damga vuruyordu. O zamanlar izlerken Mimar Selim Bey'in yaptığı evler o kadar mükemmel geliyordu ki insanların travmalarını tetiklediği çok sonra düşünülmeye başladı. Şimdilerde dillerden düşmeyen Mimar Selim Bey'in travmatik tasarımları sosyal medyada goygoycuların mizah şöleni yaratmasının da yolunu açtı.

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Bir zamanlar tasarımlarıyla kendine hayran bırakan Mimar Selim Bey'in travma yarattığı gerçeği yıllar sonra fark edilmişti.

Bir zamanlar tasarımlarıyla kendine hayran bırakan Mimar Selim Bey'in travma yarattığı gerçeği yıllar sonra fark edilmişti.

Evlerini yenilediği insanların bam teline bastığını sonra sonra fark ettiğimiz Mimar Selim Bey, Evim Şahane'nin yayınlandığı dönemden daha da popüler oldu. Sosyal medya mizahşörlerinin dilinden düşmeyen Mimar Selim Bey'in yapabileceği tasarımlar yine kahkahaya boğdu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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