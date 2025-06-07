Yeni Sezon Dizileri Netleşiyor: Hangi Diziler, Hangi Kanalda Yayınlanacak?
2024-2025 sezonu pek çok dizi için sona erdi. Yayınlanan dizilerden bu sezon bazıları sezon finali yaptı, bazıları ise ekran macerasına son vererek final yaptı. Diziler henüz sürerken gelecek sezon hazırlıkları başladı. Kadroları ve kanalları yavaş yavaş açıklanan dizilerden hangi dizi hangi kanalda yayınlanacak merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...
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Sezon boyu bizi ekrana kilitleyen ya da erkenden izlemekten vazgeçtiğimiz pek çok yapım için karar verildi.
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaşacağı Queen Of Tears dizisi ATV'de yayınlanacak.
Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi oyuncuların rol aldığı Veliaht ATV'de yayınlanacak.
Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın kadrosunda yer aldığı Kıskanmak dizisi NOW'da yayınlanacak.
Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı Çarpıntı dizisi Star TV'de yayınlanacak.
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Kore uyarlaması Afet Bambaşka Biri dizisi Kanal D'de yayınlanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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