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Yeni Sezon Dizileri Netleşiyor: Hangi Diziler, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Yeni Sezon Dizileri Netleşiyor: Hangi Diziler, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.06.2025 - 15:13

2024-2025 sezonu pek çok dizi için sona erdi. Yayınlanan dizilerden bu sezon bazıları sezon finali yaptı, bazıları ise ekran macerasına son vererek final yaptı. Diziler henüz sürerken gelecek sezon hazırlıkları başladı. Kadroları ve kanalları yavaş yavaş açıklanan dizilerden hangi dizi hangi kanalda yayınlanacak merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

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Sezon boyu bizi ekrana kilitleyen ya da erkenden izlemekten vazgeçtiğimiz pek çok yapım için karar verildi.

Sezon boyu bizi ekrana kilitleyen ya da erkenden izlemekten vazgeçtiğimiz pek çok yapım için karar verildi.

Kimisi sezon finali yaptı, kimisi final kararı aldı. 2024-2025 sezonunun sonuna geldiğimiz bu günlerde gelecek sezon için hazırlıklar da çoktan başladı. Yayın hayatına başlayacak dizilerden bazılarının kadroları ve kanalları açıklandı.

Hangi dizi hangi kanalda yayınlanacak gelin birlikte bakalım...

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaşacağı Queen Of Tears dizisi ATV'de yayınlanacak.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaşacağı Queen Of Tears dizisi ATV'de yayınlanacak.

Bunun yanı sıra Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Ebru Nil Aydın ve Asena Giriş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yasak Aşk ile Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın başrollerini paylaşacağı Maçari dizisi ATV'de yayınlanacak.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi oyuncuların rol aldığı Veliaht ATV'de yayınlanacak.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi oyuncuların rol aldığı Veliaht ATV'de yayınlanacak.

Bereketli Topraklar dizisinin kadrosunda Bilal Yiğit Koçak ve Sarp Akkaya'nın yer alacağı açıklandı. Kanal D'de yayınlanması planlanan Bulutların Üzerinde dizisi de Show TV'ye geçti. Ayrıca oyuncu görüşmeleri süren İnce Sızı da Show TV'de yayınlanacak.

Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın kadrosunda yer aldığı Kıskanmak dizisi NOW'da yayınlanacak.

Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın kadrosunda yer aldığı Kıskanmak dizisi NOW'da yayınlanacak.

Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı Halef dizisi ve henüz adı net olmayan Çiçekçi kod adlı dizi NOW TV'de yayınlanacak.

Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı Çarpıntı dizisi Star TV'de yayınlanacak.

Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı Çarpıntı dizisi Star TV'de yayınlanacak.

Kadrosu netleşmeyen Taşacak Ha Bu Deniz ile Fikriye dizileri de Star TV'nin yeni sezonda yayınlanacak dizileri arasında yer alacak. Her iki dizinin de kadrosu için görüşmeler sürüyor.

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Kore uyarlaması Afet Bambaşka Biri dizisi Kanal D'de yayınlanacak.

Kore uyarlaması Afet Bambaşka Biri dizisi Kanal D'de yayınlanacak.

Sezonun en çok izlenen yapımına imza atan Kanal D'de bir de henüz adı belli olmayan bir proje yayınlanacak. Dizilerin günleri henüz belli değil.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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