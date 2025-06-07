Filenin Sultanları'nda Oynuyormuş: MasterChef Cemre'nin Kardeşini Görünce Çok Şaşıracaksınız!
14 Haziran'da yeni sezonu başlayacak MasterChef'in ilk kadın şampiyonu Cemre Uyanık, bu kez yemek konusundaki başarısıyla değil, kardeşinin başarısıyla gündeme geldi. Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımımızın devleşen ismi, meğer Cemre'nin kardeşiymiş.
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MasterChef'e katıldığı andan itibaren başarısını konuşturan Cemre Uyanık, yarışmanın ilk kadın şampiyonu olmayı başarmıştı.
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Bu kez gurur kaynağı olarak gündeme gelen Cemre'nin kardeşi oldu.
Cemre'nin gurur paylaşımı, takipçilerinin Cemre ve Deniz'in kardeş olduğunu fark etmesini sağladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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