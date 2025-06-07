onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Filenin Sultanları'nda Oynuyormuş: MasterChef Cemre'nin Kardeşini Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Filenin Sultanları'nda Oynuyormuş: MasterChef Cemre'nin Kardeşini Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.06.2025 - 15:56

14 Haziran'da yeni sezonu başlayacak MasterChef'in ilk kadın şampiyonu Cemre Uyanık, bu kez yemek konusundaki başarısıyla değil, kardeşinin başarısıyla gündeme geldi. Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımımızın devleşen ismi, meğer Cemre'nin kardeşiymiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'e katıldığı andan itibaren başarısını konuşturan Cemre Uyanık, yarışmanın ilk kadın şampiyonu olmayı başarmıştı.

MasterChef'e katıldığı andan itibaren başarısını konuşturan Cemre Uyanık, yarışmanın ilk kadın şampiyonu olmayı başarmıştı.

Yemek konusundaki yeteneği ekrandan bile belli olan Cemre, iddialı tavırlarıyla başta jürinin tepkisini çekse de kısa sürede kendini sevdirmeyi başarmıştı. Başarısını herkese kanıtlayan Cemre, şampiyonluğunu kadınlara ithaf ederek herkesi gururlandırmıştı.

Bu kez gurur kaynağı olarak gündeme gelen Cemre'nin kardeşi oldu.

Bu kez gurur kaynağı olarak gündeme gelen Cemre'nin kardeşi oldu.

Milletler Ligi'nin şu ana kadar en çok blok yapan ve 3 maçta izleyen herkesi kendine hayran bırakmayı bırakan oyuncusu Deniz Uyanık'ın Cemre'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı. Vakıfbank'ta forma giyen Deniz Uyanık, Filenin Sultanları'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Cemre'nin gurur paylaşımı, takipçilerinin Cemre ve Deniz'in kardeş olduğunu fark etmesini sağladı.

Cemre'nin gurur paylaşımı, takipçilerinin Cemre ve Deniz'in kardeş olduğunu fark etmesini sağladı.
twitter.com

Ne büyük gurur ama! Kendi dallarında başarılı iki güçlü kız kardeş... Başarınız daim olsun 💜

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın