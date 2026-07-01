Marmaris'in En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Marmaris'te gece hayatı, marinanın sofistike temposundan sahil şeridinin huzurlu ancak enerjik ritmine kadar farklı bölgelerde şekillenmektedir. Nerede zaman geçireceğiniz, tamamen o gece arzuladığınız atmosferin karakterine bağlıdır.

Barlar Sokağı ve Liman Çevresindeki Gece Mekanları

Barlar Sokağı ve Yat Limanı bölgesi, tarihi dokunun modern tasarımlarla harmanlandığı, uluslararası misafir profilini ağırlayan merkezin kalbidir. Akşam yemeğiyle başlayan saatlerin yüksek enerjili müziklere dönüştüğü bu lokasyon, gecenin nabzını tutmaktadır.

Bono Good Times

Yat limanının esintisini masanıza taşıyan bu alan, akşam yemeğinden geceye pürüzsüz bir geçiş sağlıyor. Ödüllü miksologların hazırladığı imza reçeteler, dünya mutfağının rafine tatlarıyla buluşuyor. Canlı caz melodileri eşliğinde, masif ahşap detayların öne çıktığı atmosferde denizin iyot kokusunu içinize çekebilirsiniz. Göz alıcı sunumlar ve kaliteli servis anlayışı, zamanı unutturan bir deneyim sunuyor.

Adres: Tepe Mah., Barbaros Cad., No: 269/z2, Marmaris / Muğla, 48700

Instagram: @bonogoodtimes

Jan de Wit Restaurant

Gastronomi tutkunlarının liman bölgesindeki favori adresi olan bu restoranda, şefin hazırladığı tadım menüleri birer sanat eserini andırıyor. Fransız pişirme tekniklerinin yerel Ege lezzetleriyle harmanlandığı tabaklara, geniş kilerinden seçilen eşleşmeler eşlik ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden klasik piyano tınıları, yemeğinize zarif bir fon oluştururken, kişiye özel ilgi beklentilerinizi bütünüyle karşılıyor.

Adres: Tepe, Barbaros Cd., No: 123, 48700 Marmaris / Muğla

Instagram: @jandewit.4848

İçmeler ve Uzunyalı'da Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

İçmeler ve Uzunyalı bölgesi, deniz kenarında konumlanan sofistike mekanlarıyla izole bir huzur sunar. Deniz dalgalarının sesine eşlik eden canlı enstrüman performanslarını dinlemek ve iyi yemek yemek isteyenler için idealdir.

Icon Beach

Kumların üzerine yerleştirilmiş ateş çukurlarının etrafında gün batımını izleyebileceğiniz bu alan, akşam saatlerinde fine-dining konseptine evriliyor. Uzak Doğu mutfağının inceliklerini taşıyan suşi menüsü ve özel deniz mahsulleri damaklarda iz bırakıyor. Akustik performansların eşlik ettiği, doğal materyallerin şık detaylarla zenginleştirildiği bu atmosferde, yıldızların altında rafine ve huzurlu bir akşam deneyimleyebilirsiniz.

Adres: İçmeler, Cumhuriyet Mh., Atatürk Cad. No: 56 Marmaris / Muğla

Instagram: @iconbeach

Vamos Beach

Doğal ahşap ve makrome dokunuşların hakim olduğu bu alan, doğayla iç içe organik bir dinleti alanı yaratıyor. Sürdürülebilir tarımla elde edilmiş malzemelerin kullanıldığı menüsü, el yapımı botanik içeceklerle destekleniyor. Gün batımıyla başlayan resident DJ performansları eşliğinde, özel tasarlanmış geniş oturma gruplarında dinlenerek ferah bir akşam geçirebilirsiniz.

Adres: Siteler Mah., Uzunyalı Cad. 207. Sok. No: 96, Marmaris / Muğla, 48700

Instagram: @vamosbeach

La Querida Beach

Ege'nin ruhunu yansıtan zeytin ağaçları arasında konumlanan mekan, gündüzden geceye uzanan kesintisiz ve özenli bir hizmet sunuyor. Şefin imza reçeteleriyle hazırlanan gurme tapas tabakları ve ferahlatıcı lezzetler damak zevkinize doğrudan hitap ediyor. Sınırlı sayıda misafir kabul edilen oturma düzeni sayesinde, kişisel alanınızdan ödün vermeden sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Adres: Şirinyer Mah, 101. Sok. No: 3, 48700 Marmaris / Muğla

Instagram: @laqueridabeach

Perios Beach House

Sahil şeridinin dingin köşesinde konumlanan mekan, beyaz keten kumaşlar ve minimal tasarım ögeleriyle ferah bir hava sunuyor. Odun ateşinde pişen spesiyaller, gümüş servis takımlarıyla masanıza geliyor. Gece boyu devam eden canlı akustik performanslar ve deniz dalgalarının sesine karışan hoş bir dinleti arayan, kişisel alanına önem veren misafirleri fazlasıyla memnun ediyor.

Adres: Turunç Mahallesi 60 Evler Cad. No: 8, 48740 Marmaris / Muğla

Instagram: @periosbeachhouse