Mahmut Demirtaş Kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın Kariyeri ve Biyografisi
Mahmut Demirtaş Kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın Kariyeri ve Biyografisi
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. 16 Ağustos 2024 tarihli karar 32634 sayılı Resmi Gazete'de yer aldıktan kısa bir süre sonra vatandaşlar, yeni Emniyet Genel Müdürü Mahut Demirtaş'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Mahmut Demirtaş kimdir?
İşte, detaylar...
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Mahmut Demirtaş Kimdir?
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Mahmut Demirtaş Hangi Görevlerde Bulundu?
2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak görevlendirildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş oldu.
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