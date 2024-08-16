Mahmut Demirtaş Kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın Kariyeri ve Biyografisi

Mahmut Demirtaş, ilk olarak 1990 yılında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1992 yılında İngiltere'de gerçekleştirdiği 8 aylık inceleme ve araştırma süreciyle kariyerine devam etti.

Demirtaş'ın kariyer yolculuğu, Yozgat'ın Çayıralan, Kayseri'nin Felahiye, Ankara'nın Kızılcahamam ve Isparta'nın Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini üstlenmesiyle şekillendi. Demirtaş ayrıca Aksaray'ın Güzelyurt ve Malatya'nın Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde ise Vali Yardımcılığı ve Mülkiye Müfettişliği görevlerinde bulundu.