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Mahmut Demirtaş Kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın Kariyeri ve Biyografisi

Mahmut Demirtaş Kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın Kariyeri ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 14:28

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. 16 Ağustos 2024 tarihli karar 32634 sayılı Resmi Gazete'de yer aldıktan kısa bir süre sonra vatandaşlar, yeni Emniyet Genel Müdürü Mahut Demirtaş'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Mahmut Demirtaş kimdir? 

İşte, detaylar...

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Mahmut Demirtaş Kimdir?

Mahmut Demirtaş Kimdir?

Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Kırşehir iline bağlı Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Çiçekdağı'nda başlatan Demirtaş, ortaokul ve lise öğrenimine Yozgat'ın Yerliköy ilçesinde devam etti. Daha sonra Ankara Üniversitesi'ni kazanan Demirtaş, 1988 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 

Eski Vali, yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mahmut Demirtaş Hangi Görevlerde Bulundu?

Mahmut Demirtaş Hangi Görevlerde Bulundu?

Mahmut Demirtaş, ilk olarak 1990 yılında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1992 yılında İngiltere'de gerçekleştirdiği 8 aylık inceleme ve araştırma süreciyle kariyerine devam etti.

Demirtaş'ın kariyer yolculuğu, Yozgat'ın Çayıralan, Kayseri'nin Felahiye, Ankara'nın Kızılcahamam ve Isparta'nın Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini üstlenmesiyle şekillendi. Demirtaş ayrıca Aksaray'ın Güzelyurt ve Malatya'nın Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde ise Vali Yardımcılığı ve Mülkiye Müfettişliği görevlerinde bulundu.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak görevlendirildi.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak görevlendirildi.

2012 yılının Ağustos ayında 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi olarak adandı. Daha sonra sırasıyla 2016 yılında Adana, 2020 yılında Mardin ve 2023 yılında ise Bursa Valiliği görevlerine getirildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş oldu.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş oldu.

Mahmut Demirtaş, 16 Ağustos tarihinde 32634 sayılı Resmi Gazete kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine başladı.

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