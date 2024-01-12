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Mağazada Denediği Ayakkabıyı Çıkaramayınca Teyzeler Seferber Oldu: "Tekini Çıkardı 'Daha Yapmam' Deyip Gitti"

Mağazada Denediği Ayakkabıyı Çıkaramayınca Teyzeler Seferber Oldu: "Tekini Çıkardı 'Daha Yapmam' Deyip Gitti"

Arya
Arya - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 15:24

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'@aynenkmk' isimli TikTok kullanıcısı, arkadaşının bir mağazada denediği ayakkabıyı ayağından çıkaramadığı anları paylaştı.

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O genç, arkadaşının ayakkabıyı ayağından çıkaramamasının ardından mağazada müşteri olarak bulunan teyzelerin yardıma geldiğini belirtti.

O genç, arkadaşının ayakkabıyı ayağından çıkaramamasının ardından mağazada müşteri olarak bulunan teyzelerin yardıma geldiğini belirtti.

Uzun süre uğraşan teyze ayakkabılardan sadece birini çıkarabildi. O teyze ayakkabının tekini çıkardıktan sonra ise 'Daha yapmam' diyerek gitmiş...

Uzun süre uğraşan teyze ayakkabılardan sadece birini çıkarabildi. O teyze ayakkabının tekini çıkardıktan sonra ise 'Daha yapmam' diyerek gitmiş...

İşte o teyzenin ayakkabıyı çıkarabilmek için girdiği mücadele:

Ayakkabının tekini çıkaran teyzenin gittiği anlar: 👇

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