Mağazada Denediği Ayakkabıyı Çıkaramayınca Teyzeler Seferber Oldu: "Tekini Çıkardı 'Daha Yapmam' Deyip Gitti"

'@aynenkmk' isimli TikTok kullanıcısı, arkadaşının bir mağazada denediği ayakkabıyı ayağından çıkaramadığı anları paylaştı.
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O genç, arkadaşının ayakkabıyı ayağından çıkaramamasının ardından mağazada müşteri olarak bulunan teyzelerin yardıma geldiğini belirtti.
Uzun süre uğraşan teyze ayakkabılardan sadece birini çıkarabildi. O teyze ayakkabının tekini çıkardıktan sonra ise 'Daha yapmam' diyerek gitmiş...
İşte o teyzenin ayakkabıyı çıkarabilmek için girdiği mücadele:
Ayakkabının tekini çıkaran teyzenin gittiği anlar: 👇
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