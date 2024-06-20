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Magandalar Bu Sefer de Bursa'da Ortaya Çıktı: Bir Düğün Konvoyundan İnen Bir Grup Tüfeklerle Havaya Ateş Açtı

Magandalar Bu Sefer de Bursa'da Ortaya Çıktı: Bir Düğün Konvoyundan İnen Bir Grup Tüfeklerle Havaya Ateş Açtı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 21:56

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Birçok kültür ve toplumda, kutlamalarda havaya silahla ateş etme geleneği, coşkunun ve sevincin ifadesi olarak kabul edilir. Ancak, bu eğlence biçimi çok tehlikeli sonuçlara da yol açabiliyor bildiğiniz üzere. Geçmişte bu mesele yüzünden çok kez canımız yansa da hala ders alamadık.

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Bursa’da bir düğün konvoyundaki şahıslar, arabadan inip havaya tüfeklerle ateş açtı.

Bursa’da bir düğün konvoyundaki şahıslar, arabadan inip havaya tüfeklerle ateş açtı.

Birçok kişinin hayatını tehlikeye attıkları o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Birçok kişinin hayatını tehlikeye attıkları o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İşte o anlar;

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