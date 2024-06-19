Koşu Bandında Dengesini Sağlayamayan Bir Kadın Arkasındaki Cam Kırılınca Spor Salonunun 3. Katından Düştü

Spor salonlarının güvenliği, kullanıcıların rahat ve huzurlu bir şekilde egzersiz yapabilmeleri için büyük bir öneme sahip. Herkesin güvenli bir ortamda spor yapabilmesi için spor salonlarının güvenliği, işletmeciler için öncelikli bir konu olmalıdır.
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Endonezya'da bir spor salonunda koşu bandını kullanan kadın, koşu bandından düşünce arkasındaki cama çarptı.
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Camın kırılmasıyla 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
İşte o anlar;
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Yazık olmuş
Her yerde önü cama dönük olarak konumlandırılıyor spor salonunun ihmali…