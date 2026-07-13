Maaşı Asgariden Gösteren Yandı: Tam 400 Bin TL Cezası Var

Cezalar meslek gruplarına göre artış gösteriyor. Düzenlemeye göre bankadan geçmeyen her kuruş ve her bir personel için aylık bazda ceza kesilecek.

2026 yılı ceza tarifesine göre, usulsüzlük saptanan normal bir işçi için aylık 2 bin 734 TL idari para cezası uygulanırken, bu rakam denizcilik sektöründe gemi adamı başına aylık 36 bin 211 TL’ye ulaştı. Maaşı asgariden gösterilen her bir gazeteci için işverene aylık 45 bin 278 TL ceza kesilecek.