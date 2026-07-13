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Ekonomi
Maaşı Asgariden Gösteren Yandı: Tam 400 Bin TL Cezası Var

Maaşı Asgariden Gösteren Yandı: Tam 400 Bin TL Cezası Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.07.2026 - 13:35
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Kamuoyunda 'kayıtlı kayıt dışılık' olarak adlandırılan asgari ücret oyunu için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düğmeye bastı. Çalışanlarının gerçek maaşını gizleyip, bordroda asgari ücret göstererek kalan kısmını elden ödeyen işverenleri 2026 yılı itibarıyla rekor cezalar bekliyor.

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Çalışanların gerçek maaşını gizleyen işveren yandı!

Çalışanların gerçek maaşını gizleyen işveren yandı!

Çalışanların maaşını asgari ücret gibi gösteren işverenlere ağır yaptırım uygulanacak. SGK denetimlerini artırırken uzmanlar yapılan bu usulsüzlükle  hem devletin vergi ve prim gelirlerini baltaladığını hem de çalışanların gelecekteki emekli maaşı, kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği gibi en temel yasal haklarını gasp ettiğini belirtiyor. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki yazısına göre geçmiş yıllarda 10 işçi ile başlayan, ardından 5 işçiye kadar indirilen zorunlu banka yoluyla ödeme sınırı, yapılan son mevzuat değişikliğiyle birlikte 3 çalışana kadar düşürüldü.  Artık bünyesinde en az 3 personel istihdam eden tüm işletmeler, her türlü ücret ödemesini banka üzerinden belgelendirmek zorunda.

Basın sektörüne ağır darbe.

Basın sektörüne ağır darbe.

Cezalar meslek gruplarına göre artış gösteriyor. Düzenlemeye göre bankadan geçmeyen her kuruş ve her bir personel için aylık bazda ceza kesilecek.

2026 yılı ceza tarifesine göre, usulsüzlük saptanan normal bir işçi için aylık 2 bin 734 TL idari para cezası uygulanırken, bu rakam denizcilik sektöründe gemi adamı başına aylık 36 bin 211 TL’ye ulaştı. Maaşı asgariden gösterilen her bir gazeteci için işverene aylık 45 bin 278 TL ceza kesilecek.

400 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek.

400 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek.

SGK, geriye dönük incelemelerde maaş bordrosunda işçinin ıslak imzası bulunmayan ya da ödemesi banka dekontuyla kanıtlanamayan durumlar için fiilin büyüklüğüne göre 396 bin 360 TL'ye ulaşan devasa cezalar kesilecek.

Gönderilen paranın açıklama kısmında ücret, prim, ikramiye veya telif gibi ibarelerin tek tek ve net bir şekilde belirtilmesi zorunlu kılınıyor. Muğlak ifadelerle elden para tamamlama devrinin resmen kapanmasıyla birlikte, gayriresmi yollara sapan işverenlerin çok daha büyük mali krizlerle karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Yetkililer, ayrıca personelin tek bankada toplanmasıyla oluşan promosyon gelirlerinin işveren kasasına aktarılmasının da hukuki olarak mercek altına alındığını ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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