Maaşı Asgariden Gösteren Yandı: Tam 400 Bin TL Cezası Var
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Kamuoyunda 'kayıtlı kayıt dışılık' olarak adlandırılan asgari ücret oyunu için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düğmeye bastı. Çalışanlarının gerçek maaşını gizleyip, bordroda asgari ücret göstererek kalan kısmını elden ödeyen işverenleri 2026 yılı itibarıyla rekor cezalar bekliyor.
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Çalışanların gerçek maaşını gizleyen işveren yandı!
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Basın sektörüne ağır darbe.
400 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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