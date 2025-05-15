onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Leyla Dizisinin Final Tarihinden Eda Ece'nin İlk Yetenek Sizsiniz Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Leyla Dizisinin Final Tarihinden Eda Ece'nin İlk Yetenek Sizsiniz Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.05.2025 - 01:41

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

15 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. ATV'nin yeni Karadeniz dizisi "Maçari" için şimdiden çalışmalar başladı.

1. ATV'nin yeni Karadeniz dizisi "Maçari" için şimdiden çalışmalar başladı.

Yabani dizisinin başrolü Halit Özgür Sarı yeni dizinin başrolü olarak açıklandı. 4 tane güzel oyuncuya da teklif gitti açıklanmıştı. Sarı'ya hangi oyuncunun partnerlik edeceği netlik kazandı.

Detaylar:

2. 20. sezon onayı alan Arka Sokaklar dizisinde son dönemlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

2. 20. sezon onayı alan Arka Sokaklar dizisinde son dönemlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

'Aylin'e hayat veren Özlem Çınar'ın vedası sonrası kadroya yeni isimler girmeye başladı. Sezon finaline doğru giden Arka Sokaklar'a bu sefer de usta tiyatrocu dahil oldu.

Detaylar:

3. Aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir'in kadrosunda dikkat çeken bir oyuncu katıldı.

3. Aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir'in kadrosunda dikkat çeken bir oyuncu katıldı.

Tozluyaka dizisinin başrolü Uzak Şehir'e transfer oluyor.

Detaylar:

4. NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... cephesinden önemli bir haber geldi.

4. NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... cephesinden önemli bir haber geldi.

İlk bölümlere göre reytinglerinde düşüş yaşanmaya başlayan Leyla dizisinin final yapacağı haberi duyuruldu. Sevilen dizinin final tarihi de belli oldu.

Detaylar:

5. NOW ekranlarına damga vuran Hudutsuz Sevda dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

5. NOW ekranlarına damga vuran Hudutsuz Sevda dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Başrolde Miray Daner'in ayrılacağı haberinin ardından birçok oyuncunun kadroya veda edeceği öğrenildi. Yeni gelen bilgiye göre, dizide bu sezondan sadece 4 erkek oyuncu kaldı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlhan Taşçı, RTÜK'ün “Doğruluğundan emin olunmaksızın” haber yaptıkları gerekçesiyle SZC TV ve Halk TV'ye %3 para cezası yaptırımı uyguladığını duyurdu.

6. İlhan Taşçı, RTÜK'ün “Doğruluğundan emin olunmaksızın” haber yaptıkları gerekçesiyle SZC TV ve Halk TV'ye %3 para cezası yaptırımı uyguladığını duyurdu.

Taşçı RTÜK'ün bu ceza kararını da “Aracı Otoparka Alınmadı, Saldırı Araca Giderken Oldu şeklinde alt bandın ekrana getirilmesini kesin bir yargı ve spekülasyon” gerekçesine dayandırdığını ifade etti.

Detaylar:

7. Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye ekranlara geri dönüyor.

7. Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye ekranlara geri dönüyor.

Eda Ece, İlker Ayrık, Şevval Sam ve Hande Yener'in jüri üyeliğini üstlendiği programın çekimleri başladı. Hatta ekipten ilk paylaşım da Eda Ece'den geldi!

Detaylar:

8. Şakir Paşa Ailesi'nin yeni sezonunda Hazal Kaya ve Eda Ece kadroya dahil olacak.

8. Şakir Paşa Ailesi'nin yeni sezonunda Hazal Kaya ve Eda Ece kadroya dahil olacak.

İkinci sezonda zaman atlaması yaşanacağı açıklanan dizide Hazal Kaya'nın canlandırdığı Alyoşa'nın ve Eda Ece'nin hayat verdiği Fahrelnissa'nın kaç yaşına geleceği tahmin edildi.

Detaylar:

9. Başta adının Skandal olması planlanan ancak Maçari olarak değiştiren yeni dizinin hazırlığı sürüyor.

9. Başta adının Skandal olması planlanan ancak Maçari olarak değiştiren yeni dizinin hazırlığı sürüyor.

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturacağı yeni Karadeniz dizisinin erkek başrolü belli oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın