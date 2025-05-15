Leyla Dizisinin Final Tarihinden Eda Ece'nin İlk Yetenek Sizsiniz Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. ATV'nin yeni Karadeniz dizisi "Maçari" için şimdiden çalışmalar başladı.
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2. 20. sezon onayı alan Arka Sokaklar dizisinde son dönemlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
3. Aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir'in kadrosunda dikkat çeken bir oyuncu katıldı.
4. NOW ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... cephesinden önemli bir haber geldi.
5. NOW ekranlarına damga vuran Hudutsuz Sevda dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor.
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6. İlhan Taşçı, RTÜK'ün “Doğruluğundan emin olunmaksızın” haber yaptıkları gerekçesiyle SZC TV ve Halk TV'ye %3 para cezası yaptırımı uyguladığını duyurdu.
7. Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye ekranlara geri dönüyor.
8. Şakir Paşa Ailesi'nin yeni sezonunda Hazal Kaya ve Eda Ece kadroya dahil olacak.
9. Başta adının Skandal olması planlanan ancak Maçari olarak değiştiren yeni dizinin hazırlığı sürüyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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