Hepsi Erkek: Hudutsuz Sevda'ya Yalnızca 4 Oyuncunun Devam Edeceği Açıklandı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da yaprak dökümü yaşanmıyor, dizi adeta başka bir boyuta geçiyor! Miray Daner'in ayrılacağının haberinin öğrenilmesinden kısa bir süre sonra pek çok oyuncunun da diziden çıkacağı duyurulmuştu. Ancak bununla da kalmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre gelecek sezon dizide bu sezondan yalnızca 4 oyuncu olacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Hudutsuz Sevda'da izleyiciyi epey şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.
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Deniz Can Aktaş'ın yanı sıra yalnızca 3 oyuncunun daha diziye devam edeceği öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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