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Hepsi Erkek: Hudutsuz Sevda'ya Yalnızca 4 Oyuncunun Devam Edeceği Açıklandı!

Hepsi Erkek: Hudutsuz Sevda'ya Yalnızca 4 Oyuncunun Devam Edeceği Açıklandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2025 - 16:40

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da yaprak dökümü yaşanmıyor, dizi adeta başka bir boyuta geçiyor! Miray Daner'in ayrılacağının haberinin öğrenilmesinden kısa bir süre sonra pek çok oyuncunun da diziden çıkacağı duyurulmuştu. Ancak bununla da kalmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre gelecek sezon dizide bu sezondan yalnızca 4 oyuncu olacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
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Hudutsuz Sevda'da izleyiciyi epey şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

Hudutsuz Sevda'da izleyiciyi epey şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

Dizinin Zeynep'i Miray Daner, 15 Mayıs Perşembe yayınlanacak sezon finalinin ardından diziden ayrılıyor. Senaryo gereği ayrıldığı öğrenilen ünlü oyuncunun ardından pek çok ismin de diziden ayrıldığı öğrenilmişti.

Deniz Can Aktaş'ın yanı sıra yalnızca 3 oyuncunun daha diziye devam edeceği öğrenildi.

Deniz Can Aktaş'ın yanı sıra yalnızca 3 oyuncunun daha diziye devam edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide bu sezondan toplam dört oyuncu devam edecek. Üstelik oyuncuların dördü de erkek! Dizinin “Fikret Leto”su Burak Sevinç, “Yahya”sı Koray Şahinbaş, Binbaşı Mecnun Alkan’ı Caner Kurtaran dizinin gelecek sezon kadrosunda yer alacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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