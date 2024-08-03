Kuyruğunun Uzun Tüyleri Patisine Takılan Çaresiz Köpeğin Yardım İstediği Anlara Kalbimiz Eridi

Besleme bölgesinden tanıdıkları 'Kuytu' adlı tatlı sevecen köpeğin kendilerine doğru yaklaştığını gören kadınlar bir terslik olduğunu anladı. Kuytu adlı dostlarının kuyruğu nasıl olduysa patisine takılmıştı. Bu sebeple Kuytu, topallayarak yardım istemeye gelmişti.
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Kadınlar bir süre Kuytu'ya ne olduğunu anlayamadılar, kaza olabileceğinden şüphelendiler.
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Ancak durumu fark ettiklerinde hemen müdahale ettiler. O anlarda Kuytu'nun sevinçten havalara uçtuğu halleri içimizi ısıttı.
İşte o anlar 👇
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