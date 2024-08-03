Kız İsteme ve Nişan Töreninde "Makas Kesmiyor" Sözünü Duyan Büyükler Para Yağdırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir kız isteme merasimi kısa sürede viral oldu. Kız isteme töreni ve nişan bir arada yapılıyordu ve makası tutan kişi geleneksel espirimiz olan 'Makas kesmiyor.' sözlerini dile getirdi. Ardından ise yaşananlar herkesi şaşırttı.
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"Makas kesmiyor." dendikten sonra elini cebine atan büyükler 100-200 fark etmeksizin tepsiyi doldurdu.
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Deste deste paraları saçan aile "Makasta böyleyse takı töreninde nasıl olur?" dedirtti.
İşte o anlar👇
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