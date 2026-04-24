Kurban Bayramında Kurallara Uymayanları Ağır Cezalar Bekliyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.04.2026 - 22:13

Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetini yerine getirecek vatandaşları ilgilendiren “Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında bu yıl kurban hizmetlerine yönelik denetimlerin önceki yıllara göre daha sıkı şekilde uygulanacağı belirtildi.

Kurallar belirlendi.

Düzenlemeye göre illerde valiler, ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulacak komisyonlar; müftülükler, belediyeler, sağlık ve tarım müdürlükleri gibi kurumlarla birlikte denetim faaliyetlerini yürütecek. Özellikle çevresel riskler ve sağlık koşulları bu yıl öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

27 Mayıs’ta başlayacak bayram öncesinde kurban satış alanlarının hazırlık takvimi de belirlendi. İstanbul’da satış yerleri bayrama 15 gün kala hazır hale getirilecek, diğer illerde ise bu süre 1 ay olarak uygulanacak. Hayvan girişlerinin ise İstanbul’a 11 Mayıs’tan itibaren başlayabileceği bildirildi.

Kazaları önlemek için tedbirler var.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yaşanan yoğunluk ve sağlık risklerini azaltmak amacıyla bu yıl kesim süreçlerinde randevu sistemi uygulanacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek uygulamada, kesimhanelerde görev alacak kişiler için yeni şartlar getirildi.

Buna göre halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı” kursları düzenlenecek. Ayrıca kesim alanlarında yalnızca “Kasaplık Belgesi”, “Kurs Bitirme Belgesi” veya “Hijyen Eğitimi Belgesi” bulunan kişilerin çalışmasına izin verilecek.

Hayvana eziyete para cezası var.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, hayvan refahına ilişkin yaptırımlar da dikkat çekti.

Düzenlemeye göre hayvanlara kasıtlı şekilde kötü muamele eden, aç veya susuz bırakan ya da fiziksel ve psikolojik zarar veren kişilere, hayvan başına 13 bin 33 TL idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca kesim kurallarına uymayanlar için de hayvan başına 18 bin 243 TL ceza öngörüldüğü belirtildi.

Belirlenen nokta haricinde kesim yasak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik idari para cezaları da açıklandı.

Buna göre, park, bahçe, cadde ve sokak gibi alanlarda kurban kesenlere 8 bin 687 TL ceza uygulanacak. Kurban atıklarını toprağa gömen ya da çevreye bırakan konutlara 20 bin 842 TL, toplu kesim yapılan tesislere ise 839 bin 122 TL idari para cezası verilecek.

Ayrıca satış alanlarında hijyen kurallarına uymayanlar için 4 bin 344 TL ceza öngörüldüğü belirtildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
