Kurban Bayramında Kurallara Uymayanları Ağır Cezalar Bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, hayvan refahına ilişkin yaptırımlar da dikkat çekti.

Düzenlemeye göre hayvanlara kasıtlı şekilde kötü muamele eden, aç veya susuz bırakan ya da fiziksel ve psikolojik zarar veren kişilere, hayvan başına 13 bin 33 TL idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca kesim kurallarına uymayanlar için de hayvan başına 18 bin 243 TL ceza öngörüldüğü belirtildi.